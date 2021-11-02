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台灣師大攜手美國UCLA 推華文英語教學合作

By 台灣英文新聞－編輯
2021/11/02 15:53
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境（左）代表外交部與代表加州大學洛杉磯分校的副校長范芝芬（中）及亞太中心主任周敏簽署合作協議。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境（左）代表外交部與代表加州大學洛杉磯分校的副校長范芝芬（中）及亞太中心主任周敏簽署合作協議。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）我國外交部1日透過駐洛杉磯辦事處與國加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles，UCLA）簽署學術合作協議，以語言教學為核心，未來UCLA學生不僅能來台學華語，還有機會至偏鄉擔任英語教學助教。

根據中央社，這項合作是奠基於2020年12月3日啟動之「台美教育倡議」（Taiwan-U.S. Education Initiative），核心為語言教育與推廣學術自由，除擴促進兩校交流，更裨於台灣發展雙語國家藍圖。

台灣師範大學（台師大）將遴選華語教師與教學助理至UCLA授課，UCLA學生則將透過教育部「台灣優華語獎學金」來台，一邊學習中文，一邊體驗台灣文化，更有機會與台灣的中小學學生互動。

駐洛杉磯辦事處指出，台師大在教育、語言學、圖書館與資訊管理等學門都是頂尖研究學府，並具有完整的華語文教學與師資培育經驗。UCLA是全球知名研究型大學，我國教育部更長期支持其「亞太中心」（Asia Pacific Center，APC）的台灣研究計畫。

台師大強調，其華語教學整合校內外資源，建構適性化線上華語數位工具，以及聽說讀寫診斷平台，同時設立檢定華語文能力測驗的專責單位，建立了相關產業鏈。
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