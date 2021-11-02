【量販龍頭家樂福傳拋售】台灣遠東老董徐旭東首度證實參與競購•駁統一「家務事」說法

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）量販龍頭家樂福近期屢傳拋售說法，遠東集團董事長徐旭東今天(2日) 首度證實有參與出價；針對持股4成的統一集團罕見回應此為家務事，他則反駁，法方沒有說是家務事，而是以誰肯出較高價錢為出售依據考量。

國立故宮博物院南部院區與嘉義縣政府、家樂福文教基金會，打造「藝起回嘉」藝術季，邀請包括紙風車等33個藝文團隊演出，1日舉辦記者會，歡迎民眾屆時到場免費欣賞。中央社

法商家樂福（Carrefour）打算出售台灣家樂福60%股權，根據日前外媒報導，包含遠東集團及凱雷等5家私募基金都已進入第二輪競購程序。

徐旭東今出席SOGO百貨週年慶記者會造勢活動首次證實，「我們在參加，也有其他人一起在參加，過程中非常挑戰和複雜，我們也在盡量努力。」

市場傳聞統一將吃下家樂福法方的股權，中央社引述統一企業強調，這是單純的家務事，沒有誰跟誰競爭的問題；如果法方要退出時，統一會按當初協議買回股權。

媒體詢問徐旭東對統一「家務事」一說有何看法，他則笑回，「他管他講」，法方沒有說這是家務事，「他是說誰肯出價錢高，是以這角度（出售）」。

SOGO百貨週年慶11日開跑，全台7店週年慶業績目標110億元、成長近2%。徐旭東認為，五倍券對零售業確實有助益，今年SOGO百貨大規模改裝1、2樓櫃位，就是希望提高業績搶客。