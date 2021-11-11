市民需求主導團隊創新 柯文哲不怕犯錯哲學打造智慧首都

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導） 台北近年致力升級智慧城市有成，市長柯文哲表示，市府團隊自民生問題著手，透過公私協力模式大膽創新，利用大數據及AI科技優化交通、教育、無接觸服務等體驗，並鼓勵市府團隊勇於創新、不怕犯錯，全力打造首都成宜居永續城市。

「所謂smart，是我解決你的問題」

2019年新加坡伊甸園戰略研究所（Eden Strategy Institute）全球50大頂尖智慧城市排名中，台北市超越西雅圖、溫哥華、東京，名列全球第16名。一年後的「2020 IMD全球智慧城市指數」中，更躍居第8名，亞洲第2名。

台北市打造智慧城市成績斐然，並非團隊閉門造車，而是公私協力。2016年「臺北智慧城市專案辦公室(TPMO)」成立，不僅有市府提出問題請業者腦力激盪的「top-down」策略，也有業者向市府毛遂自薦的「bottom-up」途徑，雙管齊下將政府作為智慧城市平台，把台北市作為生活實驗室，透過試辦讓公私部門激盪的火花落地為政策，為市民創造智慧新體驗。

柯文哲表示，科技始於人性，而「所謂智慧，是解決民眾的問題」。像是校園APP點餐系統、免追垃圾車的iTrash回收整合服務站、疫情期間的「台北通」QR Code防疫實聯制掃碼登記入場等，解決一切的不便利。

「台北通」APP整合各項市府線上服務，並結合智慧支付平台提供付帳功能、優惠訊息、實名驗證、疫苗施打預約、熊好券，還有健康通行證，市民只需一機在手，便可輕鬆使用各項服務。「台北通」更獲得2021年IDC亞太區智慧城市大獎「公民參與」類別優勝，同時「臺北市科技輔助防疫專案」也奪下「公共衛生與社會服務」大獎。



集多項市政服務於一身的台北通，獲得國際獎項肯定。 (圖／台北市資訊局 提供 )

智慧城市：落實於人民日常生活

柯文哲稱，台北的智慧改變更多是藏在細節裡，「市民通常要離開台北市後才發現不同之處」。台北市車水馬龍，通勤時間更是水泄不通。透過AI監控，台北市的紅綠燈隨交通時況變換秒數，改善交通壅塞，給市民更優化的通勤體驗。台北市也推廣學雜費電子支付，便利家長、節省行政成本並兼顧永續環保，該市中小學綁定率超過六成，金華國小更高逾九成六。

柯文哲強調，「政治，要落實在人民生活的每一天。」

疫情時間撐起遠距教育重責的「酷課雲」線上教學資源整合平台，也體現首都智慧基礎建置的超前部署。2016年就上線的酷課雲，透過影音資源與課堂系統的結合，不僅台北市的學生能在線學習接受評測，與北市合作的13個縣市學生也一同受益，疫情期間點閱率破億。不僅如此，海外逾千所僑校也可藉由系統進行各項學習，「一項城市建設，打破時空限制，觸及所有中文使用者與學習者」，這樣的外溢效果讓柯文哲引以為傲。



柯文哲市長於大數據中心視察。（台灣英文新聞／ 張雅鈞 攝影）

鼓勵創新允許犯錯，以數位轉型推動智慧城市

6年來，台北市以「智慧政府」為核心，帶動建築、交通、教育、健康、環境、安防及經濟等7面向的發展，推動超過250個以上的公私協力智慧專案，來為市民打造更宜居永續的環境。柯文哲坦言，「我們不可能靠單一事件改變整個城市，所以從交通、教育等方面做起，累積成全台北市的改變。」

隨著後疫情時代來臨，台灣也在「防疫、紓困、轉型」中走向新常態生活。柯文哲指出，「轉型」最為重要，而且首重數位基礎建設。透過臨櫃服務e化、pay.taipei、大數據中心等數位治理和數位政務來服務市民是市政的關鍵。今年2月市府也出版《臺北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書》來進一步推動智慧服務。

台北市的智慧建置領先全國、備受國際肯定，這樣的推進力道，離不開柯文哲「鼓勵創新，允許失敗」的治理哲學。柯文哲強調，團隊堅持做事，為市民解決問題，有創意有依據就放膽做，「帶著企圖心堅持下去」。



台北是政府打造開放、創新的工作環境，鼓勵公務員不怕犯錯，勇敢創新，全力為民服務。 (圖／台灣英文新聞）