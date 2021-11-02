外交部爭取台日互相認證疫苗接種證明 高端未在越南註冊不受採認

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣日本關係協會秘書長周學佑今（2）日回應日本擬鬆綁商務人士、留學生入境一事，表示日本尚未公告具體實施辦法，台灣將積極與日方對話，爭取雙方互相認證國際疫苗接種證明。

日本媒體披露，日本政府擬鬆綁邊境措施，由暫停外國人入境的全面管控，放寬以商務為目的短期停留之人士、留學生以及技能實習生入境，並要求企業與相關團體須做好入境外國人的行動管理。

NHK進一步指出，商務人士將有條件縮短入境隔離期間為3天，第4天起若檢驗為陰性，並由企業負責行動管理，可搭乘大眾運輸交通工具、外出聚餐等，上述措施最快將從11月8日起實施。

周學佑今日在外交部線上例行記者會確認報導內容，並指出日本政府目前尚未對此正式公告具體實施辦法，未來外交部與日本台灣交流協會密切聯繫，並請日本台灣交流協會適時公告。

至於雙方疫苗接種類別認證，周學佑也表示，將配合指揮中心專業判斷與邊境管制措施，協助雙方醫療專業主管機關建立對話平台，積極爭取國際疫苗接種證明的相互認證。

外交部亞東太平洋司長周民淦則就越南採認高端疫苗一事回應，他表示越南政府目採認疫苗廠牌，僅涵蓋世界衛生組織（WHO）已認可，或經美國食品藥物管理局、歐盟藥品管理局（EMA）批准，或越南政府已核可註冊的疫苗廠牌

周民淦指出，因高端尚未向越南政府申請註冊，民眾若持接種高端疫苗的證明入進越南，恐無法申請縮短集中隔離天數。

對此，外交部外交部跟駐越南代表處向越南政府索取，申請疫苗核准使用的流程及相關規定，周民淦表示，如果高端公司有意向越南申請註冊，外交部將提供必要協助。