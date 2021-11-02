延伸閱讀：台灣11/2~11/15維持2級警戒•多項防疫措施再鬆綁 10大場所與情境可脫口罩•８大行業有條件開放

指揮中心:台灣八大行業11/2與11/16起 分兩階段•有條件開放營業

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

COVID-19疫苗持續接種，第13輪預計將提供輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與阿斯特捷利康（AZ）疫苗第1劑與第2劑接種，並於11月3日上午10時與下午2時分別開放BNT與AZ疫苗預約。

(台灣英文新聞翻攝畫面)

預約平台 超連結在此

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至60多歲，分別自美國(2例，案16528、案16529)、印尼(案16530)、泰國(案16531)入境，入境日均為今(2021)年10月31日；詳如新聞稿附件。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,421例確診，分別為1,778境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台灣11/2新增4境外移入新冠確定病例 第13輪BNT與AZ疫苗3日起可預約

台灣11/2~11/15維持2級警戒•多項防疫措施再鬆綁 10大場所與情境可脫口罩•８大行業有條件開放