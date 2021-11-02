【世紀大騙局】「魷魚幣」崩跌幣值剩下零 開發者人間蒸發 投資人欲哭無淚

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）以《魷魚遊戲》（Squid Game）為發想的「魷魚幣」（Squid），上個月一問世，就在虛擬貨幣市場掀起滔天駭浪，不論是真玩家還是投資人，無不殺紅了眼搶這代幣，不料幣值竟於1日一夕崩跌，現實世界的戲劇化程度，不亞於這齣爆紅韓劇。

還原事件始末，開發者架設了線上版《魷魚遊戲》網站，宣稱11月將展開錦標賽，關卡全面複製劇中經典遊戲，玩家必須取得代幣「魷魚幣」，以邊玩邊賺的方式過關斬將，光是第一關門票就得456枚。

開發者號稱「魷魚幣」10月20日甫發行就秒殺，而根據虛擬貨幣追蹤網站CoinMarketCap，10月26日一枚才0.01美元，而後連日飆漲，72小時內幣值躍增44,100%，引發外媒爭相報導。

話題一熱，就有了炒作空間，許多人誤以為這是官方認證的活動，蜂擁搶幣，11月1日一度衝至2,861美元，但樓起得快，也塌得快，就在Squid創下最高價後5分鐘，幣值瞬間跌到剩下0.0007926美元，一眨眼功夫，投注的金錢全數化為烏有。

CoinMarketCap指出，這是標準的「拉地毯」（rug pull）行徑，在幣圈的意思就是有人突抽腿，捲款潛逃，徒留一地被殺個措手不及的投資人。CNN估計，捲走的資金約達210萬美元（新台幣5,848萬元）。

當投資人終於恍然大悟，才發現遊戲網站與白皮書網站已無法進入，開發者推特帳號也因「異常活動」遭到限制，儼然是一場血淋淋的騙局。從通訊媒體Telegram截圖可見，疑為開發者的人士聲稱「有人試圖駭入我們的遊戲計畫」、「魷魚遊戲開發者備感挫折、壓力太大、決定不玩了」。

寥寥數行，對一頭熱的投資人澆下最後一盆無情冷水。

事實上，此一遊戲計畫並非沒有紕漏，從白皮書的英文文法問題，到不少人反映無法在交易平台販售代幣，無不令貨幣網站舉起紅旗，警告投資人當心。如今證實是騙局一場，遭到訛詐的人士，比之劇中輸家，恐怕只能慶幸，小命還在，惟荷包已失血。

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魷魚幣崩跌，幣值剩下零（圖／CoinMarketCap 網站）