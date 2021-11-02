歐洲議會代表團近日來台灣？外交部：有確定訊息會說明

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）有關媒體詢問近期是否有歐洲議會代表團來台訪問，外交部發言人歐江安2日低調回應，若有確定訊息會適時說明。

今年來台灣與歐盟互動提高，10月底的台灣外交經貿訪團歐洲行成果豐碩、獲得立陶宛、捷克等國高調歡迎與支持，報導指彼此都有繼續拓展各項領域合作夥伴關係的強烈意願。外傳一小型歐洲議會代表團11月初將來台，與台灣政府官員進行高層級會晤，而據報領導代表團的是來自法國的歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）。

外交部發言人歐江安對此回應，台灣將持續與歐洲議會等歐盟相關機構繼續共同努力，透過各種途徑及方式，發展更為緊密且互利互惠的關係。接待各國議員，包括歐洲議員來台訪問，是外交部辦理的經常性業務，在武漢肺炎疫情之前，訪賓來訪接待作業持續進行。至於有關媒體詢問會否有歐洲議會代表團抵台訪問，若有確定的訊息，外交部將適時說明。

歐江安也說，近來台灣與歐盟、歐洲議會及各相關會員國的整體關係不斷深化提升，例如歐盟首度在其「印太合作戰略」共同報告中明確納入台灣，且共計5次提及台灣，不僅關切台海情勢，也強調歐盟將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作，並尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴，深化雙邊經貿及投資關係。此外，歐洲議會本（110）年迄今已12度通過友我決議，支持台灣參與國際組織、呼籲歐盟儘速與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判前置作業、關切台海及印太區域和平與穩定等。