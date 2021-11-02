台灣11/2~11/15維持2級警戒•多項防疫措施再鬆綁　10大場所與情境可脫口罩•８大行業有條件開放

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）COVID-19疫情平穩，今天(11月2日)起防疫措施再鬆綁，KTV、健身房、電影院等可暫脫口罩飲食。另外疫苗持續接種，第13輪疫苗明天3日起預約，春節入境檢疫規定也將放寬，指揮中心下午將說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連日零確診病例，中央流行疫情指揮中心10/28宣布全國疫情警戒仍維持第2級，但今天（11月2日)起防疫措施再鬆綁，KTV、健身房、電影院、雙鐵車廂等可暫脫口罩飲食，八大行業也可有條件開放。

COVID-19疫苗持續接種，第13輪預計將提供輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與阿斯特捷利康（AZ）疫苗第1劑與第2劑接種，並於11月3日上午10時與下午2時開放預約。

此外，指揮中心昨(1日) 天宣布12月14日至明年(2022年) 2月14日維持14天檢疫及7天自主健康管理，從印度、英國及緬甸3重點高風險國家入境者，維持入住集中檢疫所14天，從非重點高風險國家入境者，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。

中央社報導，最新疫苗接種進度、疫情狀況與防疫措施，指揮中心發言人莊人祥將於今天下午的疫情記者會說明。