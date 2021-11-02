COP26氣候峰會首個重大協議 百位領袖諾終結「毀林」行徑

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）被視為地球存亡重要一役的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），正在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）如火如荼舉行，逾百位領袖同意致力於2030年之前終結「去森林化」（deforestation）活動，是本次氣候峰會達成的首個重大協議。

森林具有吸收溫室氣體的功能，但人類無止盡的伐林行徑，已致林木不斷減少，加劇氣候變遷衝擊。承諾簽署的國家包括加拿大、巴西、俄國與印尼，光是這些國家就佔了全球林地85%，巴西亞馬遜雨林更有「地球之肺」之稱，若締約國皆能兌現支票，對環境保育不啻注入一劑強心針。

根據BBC，此一倡議的內涵亦包括創立140億英鎊（新台幣5,320億元）基金，由公部門與私部門共同貢獻。其中，11億英鎊將用於保護位於剛果盆地（Congo Basin）的全球第二大熱帶雨林，部分資金則會供予開發中國家，助其復育林地、打擊野火、對原住民族群提供支持。

此外，28國允諾不再從事涉及去森林化的食物與農產品交易，如棕櫚油、大豆與可可。逾30家全球最大企業，則承諾挹注資金，終結伐林相關活動。

然而，支票誰都會開，兌現的真心卻有待證明。2014年在紐約召開的聯合國氣候峰會，各國雖夸夸而談終止毀林的決心，卻淪為空話，未能將言語付諸行動。倫敦大學學院氣候與森林專家Simon Lewis更指出，雨林地是畜牧業重要地區，人類對肉類需求暢旺，英美尤然，但該協議卻未就此議題進行研商。