台灣半導體教父張忠謀　第5度代表出席APEC經濟領袖會議

台積電創辦人張忠謀（翻攝自總統府直播）。 台積電創辦人張忠謀（翻攝自總統府直播）。

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）總統蔡英文今（2）日上午宣布第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表，由台積電創辦人張忠謀第5度擔任，並於11月12日參加由會員國紐西蘭主辦的線上會議。

蔡英文2日在台積電創辦人張忠謀及其夫人張淑芬的陪同下出席記者會。在記者會上，蔡英文也懇請張忠謀在會議上，爭取成員國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。台灣在今年9月已正式遞出加入CPTPP申請。

早在今年7月，張忠謀已代表蔡總統出席亞太經濟合作會議（APEC）加開的「非正式領袖閉門會議」，也因為疫情緣故以線上方式參與，11月的APEC經濟領袖會議則是例行會議。

張忠謀在記者會上表示，很榮幸能再次代表蔡總統出席，但遺憾此回仍是線上會議，難有機會和其它代表在場邊互動交流以及爭取支持台灣加入CPTPP。

張忠謀也說，希望儘快恢復國際商務旅遊，而疫苗施打普及在促進邊境開放扮演重要角色。張忠謀希望能有更多疫苗，早日達成邊境開放的目標以促進經濟活絡。

11月APEC會議及活動為期一周，包括11月8至9日的APEC部長級會議，11月12日的經濟領袖會議，以及為期兩天（11-12日）的CEO高峰會，全球科技巨頭高層將齊聚探討疫後經貿發展與保護主義、再生能源、數位破壞（digital disruption）、企業ESG目標、永續成長。澳洲籍特斯拉董事長羅賓·登霍爾姆（Robyn Denholm）也將與會演講談能源和交通。



(翻攝自總統府直播）