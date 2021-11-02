美國股市1日再創新高　台灣股市待長紅突破盤局

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北股市今天(2日) 開盤漲26.18點，加權股價指數為17094.42點，成交金額新台幣37.6億元。

美國企業財報持續傳出好消息，帶動美股１日再創歷史新高，特斯拉（Tesla）大漲逾8%，分析師認為，已在17000點附近盤整數個交易日的台股正在等待多頭點火，短線若可拉出長紅可望突破盤局。

美股3大指數1日延續近來反彈走勢，同步收在新高，道瓊工業指數漲94.28點或0.26%，以35913.84點作收，盤中一度觸及36000點大關，為歷來首見。標準普爾指數小漲8.29點或0.18%，收在4613.67點；科技股那斯達克指數漲97.52點或0.63%，收15595.91點，費城半導體指數漲55.01點或1.59%，收3506.28點。

中央社引述彭博數據顯示，S&P 500指數成分股中，逾8成企業的業績優於華爾街預期，創下2014年以來歷年同期最佳表現，美股盤中一度漲破36000點，再創歷史新高，科技股表現尤為亮眼，其中，特斯拉（Tesla）股價大漲8.49%衝上1208美元，再刷新歷史新高，Nvidia同創歷史新高，改名Meta的臉書連續第3天反彈，油價上漲也帶動美孚等能源股走揚。

法人表示，台股自26日站上17000點之後，已盤整4個交易日，量能雖逐漸增溫，但上檔半年線17107點壓力卻久攻不下，多頭寄望持續創高的美股可以增添柴火，助指數一舉站上所有均線支撐，結束自7月15日台股見高點18034點以來的回檔走勢。

不過，也有分析師提醒，美股近期表現強勁，卻未反映在對台股的進出上，外資已經連續3個交易日在現貨市場賣超台股，賣超金額超過200億元，電子權值股包括台積電、鴻海、聯發科等未能起領頭羊作用是主因，加上上半年飆漲的傳產股至今仍未回神，台股靠元宇宙、節能概念、電動車概念股等中小型電子股維繫人氣。

美國股市再創新高 台灣股市待長紅突破盤局