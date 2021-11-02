台北國際旅展11/5登場　林務局「國家森林館」精選33條深度遊程參展

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「2021台北國際旅展」將於11月5日在台北 南港展覽館一館登場，農委會林務局今年籌劃「國家森林館」參展， 以國家森林遊樂區結合周邊特色資源，嚴選「林鐵漫旅」、「 夜觀覓境」、「花季絮語」與「森林嬉遊」四大主題共33條森林遊 程，該局鼓勵民眾走入山林，對身心都有幫助。

林務局表示，今年網羅國家森林遊樂區精采景點，因應不同特色，規 劃以林鐵、夜觀、花季及森林四大主題， 與策略聯盟旅行業者聯手推出33條森林行程，如深受國人喜愛的「 夜訪大雪山2日遊」及「觀霧夜觀導覽」等遊程， 還有結合自然人文之美的阿里山林鐵主題列車「蒸汽火車─楓華絕代 1日遊」、「遇上1000公尺的微笑1日遊」及「烏來林業探幽趣 1日遊」等鐵道、人文與森林行程， 同時推出電子門票全票買一送一優惠。

林務局說，臺灣是座森林島嶼， 超過六成土地為森林所覆蓋，且山脈縱貫島嶼中央，這兩大特性， 民眾只要花費1至2小時車程，便能置身森林的懷抱； 在漫長的防疫隔離生活後，可以至山區空曠處運動散心、 呼吸芬多精，正是規劃出遊計畫、再次遇見森林的好時機。

這次的旅展推出限量遊程，結合五倍券與國旅券， 以最優惠的方案紓解民眾的壓力，在配合防疫措施前提下， 鼓勵民眾探索森林、以美景療癒身心。此外，到現場還可一窺阿里山 林鐵新改裝列車的車頭造型設計，至於車廂及更多精彩細節，將在1 2月份於嘉義市舉辦的臺灣設計展公開。

林務局的「國家森林館」共規畫3場達人講座， 並邀請生態觀察家林青峰分享國家森林遊樂區獨特的生態觀察、 自然音樂家吳金黛分享森林大地的旋律，還有創作歌手克里夫Cli ff溫柔清新的歌聲與吉他。此外， 現場還有定時互動遊戲及闖關活動，提供國家森林館專屬限量好禮。

台北國際旅展展期為11月5日至11月8日， 於南港展覽館購票入場，展覽資訊請至旅展官網或上林務局查詢「國家森林館」資訊。

雙流國家森林遊樂區-漫步森林的沿山吊橋。(林務局提供)

奧萬大國家森林遊樂區點點星空。(林務局提供)

林務局主視覺-2021台北國際旅展。(圖片由林務局提供)