這就是所謂的「中國式民主」?! 考量生命安全•北京14名維權人士宣布: 停止參選人大代表

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）距離北京市區級人大代表選舉還有4天，包含「709案」家屬在內的14名獨立參選者昨(1日) 發布聯合聲明，為了人身自由和生命安全，宣布停止參選行動。

北京14名獨立候選人聯合聲明 自10月15日發表《獨立候選人聯合宣言》以來，有10名獨立候選人被員警死看死守。 有的被員警帶到派出所喝茶； 有的不讓離開居住的社區； 有的深夜被員警從家裡帶走旅遊； 有的遭到鄉政府強拆威脅，還被員警限制自由行動；

北京14名独立候选人

选举宣传

第十二天



宣布停止独立候选人的参选行动 pic.twitter.com/qXcMg88H6E — 王峭岭 (@709wangqiaoling) November 1, 2021

參選者之一、709被捕維權律師李和平的妻子王峭嶺1日在社群平台推特（Twitter）上發布這項聲明。聲明中說，他們自10月15日表明參選後，獨立候選人被警察「死看死守」：有的被帶到派出所「喝茶」，有的不讓離開居住的社區，有的深夜從家裡帶走「被旅遊」(如以下推特po文) ，有的遭到鄉政府強拆威脅等，日前王峭嶺就曾在推特發文宣布，他們14人被迫取消選舉宣傳活動。

儘管有多年的維權抗爭經驗，但聲明說，這次參選讓他們感到恐懼，在恐懼和壓力之下，「為了我們14人的人身自由和生命安全，我們宣布停止獨立候選人的參選行動」。

中共總書記習近平10月中旬曾在中央人大工作會議上強調中國是「全過程民主」。

有網友在王峭嶺的推特貼文下留言說：

「你們用自己的親身經歷證明他們剛剛標榜的所謂『全過程民主』就是垃圾，不過他們還會繼續舔著臉撒謊，但是你們的行動會讓更多百姓看清他們的真面目」 「你們的行動讓全世界看到了皇帝的新裝」，還有人說這是「中國式民主的生動體現」。

根據中央社，中國從中央到鄉鎮級行政區都設有人民代表大會（都市的「街道」級行政區則未設），每5年改選一次代表。但只有最基層的鄉鎮級，以及上一級的縣區級人大代表採用普選，因此中國公民最多只能票選這兩級的人大代表。若是住在未設鄉鎮的都市地區，只能票選縣區一級的人大代表。

北京市區人大、鄉鎮人大代表選舉將於5日舉行，將在全市16個區及近180個鄉鎮，選出近4900名區人大代表和1萬餘名鄉鎮人大代表。

2015年7月9日是中國當局開始大規模抓捕維權律師的日子，美港台十多個人權組織，在2017年將「709事件」發生的日子，定為首個「中國人權律師節」。