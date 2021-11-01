【格拉斯哥COP26今登場】英首相疾呼改變 ：世界正處於午夜前一分鐘

今（1）日在英國格拉斯哥登場COP26氣候峰會，英國首強生會前呼籲各國領導人需要化願景為行動。（圖／法新社） 今（1）日在英國格拉斯哥登場COP26氣候峰會，英國首強生會前呼籲各國領導人需要化願景為行動。（圖／法新社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）氣候變遷議題在G20協商破局，而今（1）日在蘇格蘭的格拉斯哥接棒登場的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）成關鍵舞台，外界期盼為期兩週的氣候峰會，能敲定一項落實巴黎氣候協定的新協議。

路透社報導，在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會並未就2050年淨零排放此一期限做出承諾，而這是防止極端全球暖化至關重要的條件。不僅並未制定逐步淘汰煤炭的時間表，更淡化對溫室氣體之一的甲烷的排放承諾。

瑞典環環保少女童貝里（Greta Thunberg）在推特上呼籲支持者簽署公開信，譴責領導者們的背叛行為：「「作為地球上的公民，我們敦促你們正視氣候的緊急狀況，不是明年，不是下個月，就是現在。」

身為主辦國首相的強生（Boris Johnson）則向記者表示，「如果要防止COP會議失敗，那麼情況必須改變，」他強調，「如果格拉斯哥會議失敗，那麼整件事情就會失敗。」

強生告訴BBC，世界正處於「午夜前一分鐘（one minute to midnight）」，應對氣候變遷的時間所剩無幾，各國領導人需要化願景為行動（aspiration to action）來減緩全球暖化。

然而，世界排放大國仍為此爭論不休。美國總統拜登（Joe Biden）在氣候變遷議題上的雄心壯志不僅面臨國內阻力，其競爭對手也並不配合。拜登批評中國與俄羅斯，對氣候變遷議題缺乏承諾，並稱其「令人失望」。而排碳大國中國的領導人習近平更避不出席，僅在會議上發表說書面聲明。

華盛頓郵報也指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同樣不會出席，成為少數不在大會發言的領導人之一。普京上個月曾宣佈，該國「將努力」在2060年前實現碳中和。

全球197國締約的「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」始於1994年，並自隔年起每年定期舉辦「締約方會議」（Conference of the Parties, COP），第26屆會議因疫情延期至今。會議目標在於就減碳措施達成共識，並讓各國兌現減碳和財政援助等承諾。

2015年的COP21以「巴黎氣候協定」取代1997年的「京都議定書」，要求簽署國須提出「國家自定預期貢獻」（NDC）的減碳承諾，並每5年更新減碳計畫，因而今年峰會也將首次檢驗各國減碳成果，另一注目焦點為美國，在川普退出協議後首度回歸。

本次會議目的在於，設法讓本世紀末全球氣溫增幅，相較工業化時代前不增加超過攝氏2度，最理想是控制在1.5度以內。而要達成此一目標，需要更具雄心的減排承諾。

然而，現有的減排承諾將使本世紀地球的平均溫度上升2.7攝氏度，聯合國稱這將加劇氣候變化已造成的破壞，並加劇各種氣候災害。

此外，氣候變遷議題也涉及富國與窮國間的拉鋸。華盛頓郵報指出，儘管歐美等富國坦承，其碳排為工業革命以來全球暖化的主因，但也呼籲開發中國家如中國、印度、南非和印尼等國限制碳排，共同減碳。

為此，富國承諾從2020 到2025年，每年至少籌募1000億美元，資助開發中國家的潔淨能源技術、幫助貧窮國家應對氣候變遷，但金額到位進度始終落後。峰會開議前夕，窮國要求已開發國家需再加碼數千億美元能源轉型應對氣候危機，富國則表示應找中等收入國家如中國分攤。