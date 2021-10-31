校園減塑升級版　營養午餐也能加入減塑行列

由慈心有機農業發展基金會與福智文教基金會共同主辦的「點亮臺灣 點亮海洋」校園減塑計畫，2021 年 10 月邁入第五階段，鼓勵並協助學校以環保水果袋、水果籃等器具， 取代營養午餐水果所使用的一次性塑膠袋。 從班級減塑推動至全校師生的執行，依學校規模， 每年約可減少使用數千個一次性塑膠袋。海洋保衛隊企業夥伴 Hang Ten 休閒服飾特別開發設計，以寶特瓶環保回收紗製成「bb水果袋」， 提供參與校園減塑計畫第五階段的學校， 共同努力讓減塑環保精神扎根校園， 培育幼苗涵養保護蔚藍海洋的胸懷與行動。

「點亮台灣 點亮海洋」校園減塑計畫自 2018 年開始推動，全台累計參與計畫的學校數（不重複計算）共有 338 所，共省下超過 600 萬個一次性塑膠用品。其中，新北市海山國小、臺中市鎮平國小、 高雄市八卦國小等三所學校，在推動校園減塑計畫之初， 已經自發性將校園營養午餐的水果包裝列入減塑行列， 各校每年約可減少 3,000 ～ 7,000 個，減塑成果豐碩。由於校園營養午餐減塑挑戰需要多方配合， 包含：學校行政、供餐廠商、班級教師、學生等， 在此時校園減塑環境教育更趨成熟之際， 計畫推動團隊將觸角延伸至學童營養午餐的減塑， 推薦並協助有決心執行的學校，實踐校園減塑環境的升級改造。

已連續參與校園減塑計畫四個階段的高雄市八卦國小，自2018年 把營養午餐水果包裝改用環保水果袋後，全校師生一學年可省下逾 7,000 個塑膠袋。新學年起，由於八卦國小營養午餐加入鄰近的灣內國小， 於是趁此機會也將環保水果袋的應用擴大到校際營養午餐， 並且率先申請「bb水果袋」，期望攜手更多學校減塑愛海洋。

校園落實淨塑環境教育的用心，進一步獲得企業的支持。 知名休閒服飾品牌Hang Ten宣告成為「海洋保衛隊」企業成員，設計生產「BIG BLUE 海洋保衛隊」聯名系列商品，更全力開發贊助本次推出的「bb 水果袋」，提供執行學校每班兩個「bb 水果袋」。除了布料使用由寶特瓶回收紗所製， 布樣上結合海洋保衛隊隊長 bb 和 Hang Ten 的衝浪腳丫，寓意對海洋的熱愛及保護行動，易乾、好清洗的特性， 同時考慮到學校的使用需求，希望透過這樣的用心， 讓更多師生加入海洋保衛隊的行列，一起守護環境。

照片由福智文教基金會提供

照片由福智文教基金會提供