可愛柴狗便袋箱2.0 新北環保局邀民眾一同曬寵物抽AirPods Pro

韓劇「魷魚遊戲」全球爆紅， 新北環保局搭上這波熱潮推出「柴與遊戲」可愛柴狗便(袋)箱活動 2.0，無論寵物是魷魚還是毛小孩， 只要是有寵物的民眾都可共襄盛舉，自即日起至11月30日只要攜 帶寵物前往與轄內20座「新北可愛柴」造型的狗便(袋)箱進行合 照，將照片上傳至「新北i環保」臉書粉絲專頁活動貼文（http s://reurl.cc/73EVkk）留言處， 並標記所在公園（如#淡水兒童公園），再填寫問卷， 即有機會獲得寶可夢晶燦鑽石Switch遊戲片、HomePod mini、AirPods Pro等好禮。

環保局秘書徐維遠表示，今(2021)年8月份正式啟用20座新北 限定版「新北可愛柴」造型的狗便(袋)箱，推出「屎滅之任」及「 九品鏟屎官」兩項網路抽獎活動，民眾參與踴躍，今(1)日再加碼 推出「柴與遊戲」， 此次活動海報邀請環保局同仁身穿戲中經典運動服拍攝，眼神、 動作惟妙惟肖，可愛柴化身123木頭人關主，向原作致敬。

徐維遠表示，這次活動「新北可愛柴」狗便(袋)箱設置地點有板橋 動物之家、中和動物之家、中和四號寵物公園、中和民有公園、 新店交通公園、新店太平運動公園、林口力行寵物公園、 林口松柏滯洪池公園、八里渡船頭公園、土城綜合體育場、 五股芳洲公園、板橋溪北公園、板橋環河公園、泰山貴子兒童公園、 淡水兒童公園、新莊龍鳳公園、樹林潭底公園、鶯歌永昌公園、 新店廣興河濱公園(詳細設置地點:https://reurl. cc/pg8rMl)。此外，環保局明(2022)年也將依管理單 位需求，補助各單位設置狗便(袋)箱， 持續增加新北限定版可愛柴狗便袋箱的設置數量。

環保局提醒，遛狗應隨手清理狗便， 飼主若放任毛小孩隨地便溺未清理，自今年3月起， 將依「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」提高裁罰金額， 可處新臺幣3,000至6,000元罰鍰，而罰鍰金額逾5, 000元者，還需參加環境教育講習1小時， 請飼主善盡清理寵物便溺之責任。

環保局也同時祭出「狗便懸賞令」 ，將張貼監視器所截錄民眾任由寵物便溺不清理的違規畫面， 鼓勵街坊鄰居踴躍提供相關事證（包含人、事、時、地、物等資訊） 協尋實際違規行為人，經環保局進一步查處告發後， 提供者資訊者將可獲得神秘小禮物。

照片由新北市政府環境保護局提供

照片由新北市政府環境保護局提供