從穿針線到穿電線 「我們是做工的女人！」 新北女性水電志工出任務

新北市婦女服務中心培訓一群女性水電工，到獨居長輩或是社區公益空間幫忙修水電。這群看似嬌小、平時在家拿針線縫補或是鍋碗瓢盆煮飯的家庭主婦，腰間掛著工具袋，頭上戴著探照燈，拿起電鑽和榔頭，在斑駁的牆面上敲敲打打，拉電源線、安裝開關，連一旁帶領他們的2位水電甲級老師傅都豎起大拇指來稱讚。

8位女性水電志工，由隊長吳鈴馨帶隊，包含涂秀英、陳瓊羨、鍾鳳珠、陳金盞、蔡月梅、林芳儀和吳孟芬等，她們在2020年參加由婦女服務中心開辦的水電班訓練，並通過丙級室內配線考試，領取證照，對於協助獨居長輩或是弱勢家庭幫忙修繕水電，充滿著熱情。

位於板橋區四川路一段325巷2弄，是一棟將近50年屋齡的2層樓老舊宿舍，財政局準備在整修後做為公益空間使用，特別央請女性水電志工隊出任務，從10月14日起至31日止，這群熱血的志工隊前往協助修繕。

協助志工隊的老師傅林隆盛先將現場空間繪圖配線，再由女性水電志工按圖施工。在婦女服務中心幫忙授課的呂理民表示，由於該棟老屋經過多次整修，原有電源線路已經找不到脈絡，電線、插座孔也老舊腐朽，為了安全起見，幾乎重新拉線，改用附掛緊貼牆壁的明線，因此必須使用壓條，遠比平時授課內容複雜，但志工們都認真施作，遇有不懂立即發問。

平時在社區服務的陳金盞獨立完成一樓的電源插座新設；原本家庭主婦負責帶孩子的林芳儀爬上木馬椅，俐落的釘起線路壓條；曾經參加勞工局堆高機駕訓的涂秀英，更是掄起電鑽，在牆壁上打洞埋開關盒子；她們邊施作邊笑說：「我們是做工的女人！」

社會局長張錦麗表示，為了翻轉性別刻板印象，新北市從2017年起推出「修水電，Women Can！」培訓計畫，獲得婦女朋友熱烈的迴響，5年來總共結合31個社福團體在各區開辦41場次水電修繕課程，共有1,350位婦女完成初階的訓練；另外與勞工局職訓中心合作，在光啟高中開辦丙級室內配線職訓班，有22位完成128小時的專業課程，並考取丙級證照。

張錦麗說，培訓婦女水電修繕能力不僅讓女性提升自信心，並且打破水電工只有男性能勝任的刻板印象，正如這次出任務的地點板橋大豐里在牆壁上的彩繪「家事分擔一起來」，沒有男生女生的刻板分別。