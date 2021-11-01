中華電信i寶貝智慧音箱 台灣首創聲控購物 結合Hami市集 「一聲令下」宅配到府

中華電信再展AI技術實力，今日(11/1)推出台灣首創聲控購 物服務，i寶貝智慧音箱結合Hami市集，家中常備用品、 生鮮蔬果、生活百貨等指定商品，「一聲令下」立即完成購物， 全品項免運費宅配到家。 i寶貝智慧音箱除了獨家國台語聲控智慧家電/MOD、 播放KKBOX音樂外，現在又提供台灣消費者創新的購物體驗。

美國電商龍頭Amazon在2017年開始跨入語音購物領域， 後續Google、Apple、阿里巴巴亦嘗試跟進， 台灣至今則尚未見到類似服務； 市場研究機構eMarketer調查， 2020年美國智慧音箱使用者有26% 每月至少使用一次聲控購物，推估2021全年將有2, 350萬人曾使用智慧音箱購物。 中華電信藉由自主研發的AI語意分析技術， 攜手Hami市集推出全台第一個聲控購物平台，無須開手機、 電腦就能聲控完成日常用品採買。下達簡單指令：「i寶貝， 我要買洗衣精」，i寶貝智慧音箱立刻化身購物幫手，將Hami Point點數兌換成商品宅配到家，且運費全免。

首波上架商品鎖定「家中需經常回購的日用品」如衛生紙、洗潔精、 沐浴乳…等，免除雙薪家庭下班後得去超市補貨的寶貴時間， 也幫家庭主婦(夫)省下去大賣場搬運日用品的氣力。 i寶貝智慧音箱聲控購物目前係使用Hami Point點數「加快購物流程、省去輸入信用卡資訊的繁複程序」 ，消費者於i寶貝APP預先設定好語音驗證Pin碼， 就能透過i寶貝智慧音箱指令驗證身分，安心購物。此外， 還可聲控查詢商品資訊、確認持有Hami Point點數、詢問購物相關問題等，享受智慧生活動口不動手。

迎戰雙11電商折扣大戰， Hami市集推出「聲控購物首筆訂單不限金額回贈Hami Point 200點(1點=1元)」總額30萬點、先搶先贏。11/ 22前加碼再抽iPhone13 Pro，邀請消費者一同享受聲控購物的便利體驗。 i寶貝智慧聲控服務未來將運用AI數據分析， 預測日用品需添購的時間主動提醒消費者， 聲控購物系統架構亦已保留與外部電商平台合作的彈性， 中華電信將廣邀異業結盟， 讓i寶貝智慧音箱真正成為居家生活的好幫手， 想了解更多產品資訊請上官方網站：https:// ibobby.ai.hinet.net/index.html