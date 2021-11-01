《瀑布》代表台灣角逐奧斯卡　好口碑成新片票房冠軍

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 由鍾孟宏導演的《瀑布》在上映首周開出票房佳績，以全台近700萬佳績成為新片票房冠軍。

台灣劇情片《瀑布》由賈靜雯及王淨領銜主演，風光入圍金馬獎11 項大獎，代表台灣角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片，於10月29日台灣上映，台北票房逼近400萬，全台含口碑場票房近700萬拿下新片票房冠軍，成為「當男人戀愛時」之後， 台灣今年經歷疫情升溫人潮回流電影院後的好成績， 甚至在週五還打敗許多超級大片。

片商發布新聞稿表示，上映首周， 鍾導與監製瞿友寧帶著演員們跑了超過30場的影廳活動， 賈靜雯更因接連趕場，趕到腿抽筋，非常辛苦，但她仍撐著疼痛， 保持笑容和觀眾互動，聽觀眾分享對電影的感想，都讓她非常感動， 還直呼：「沒想到面對面感受到觀眾最直接的情緒是如此的打動人」 ，所以就算這也是她跑映後的初體驗，還是甘之如飴。

電影女主角賈靜雯的花絮於今日曝光，可以看見她為了《瀑布》 辛苦的演出，身心都有極大的付出，讓她忍不住開玩笑大呼：「《 瀑布》應該是我的告別作。」首先是放下女明星的心情， 幾乎素顏上陣，面對超近的特寫和直白的光線，她笑說：「 導演連妝都不給補，他不在乎妝容，他在乎演員的眼神對不對， 台詞講得對不對，我們當然尊重他的決定。」靜雯隨即又感性表示： 「老實說這個媽媽給我的影響有多深， 我一直知道這個媽媽心中的痛與心中的重是什麼？ 她是一個強大與脆弱的綜合體」

電影獲得觀眾好評，尤其對在疫情之下，都深感《瀑布》 是部能撫慰人心的作品，尤其結局讓許多觀眾覺得看到希望， 更感動落淚，還有很多觀眾都在討論兩個女主角的表現， 都為她們的神一般的演技表現歎為觀止，甚至藝人納豆包場觀影後， 還好奇地問賈靜雯，如何才能表演到連眼皮嘴角都在演技， 直呼不可思議。

許多觀眾雖然都紅著眼眶走出戲院，但其實整個過程毫無冷場， 幾乎到最後一秒鐘都猜不到結局，更有人說在戲院又哭又笑很舒壓， 經歷了疫情後回歸影院正常觀影之後，最棒的觀影體驗， 尤其陳以文神來一筆的演出，更是博得戲院全場大笑鼓掌。