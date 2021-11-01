臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超49.78億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/10/25~2021/10/29）外資在集中市場總買進金額為4,171.03億元，總賣出金額為4,220.81億元，賣超為49.78億元，另統計自2021年年初至10月29日止，外資總買進金額為18兆8,136.14億元，總賣出金額為19兆3,762.38億元，累計賣超為5,626.24億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆7,533.24億元新台幣，占全體上市股票市值的43.64%，較10月22日的22兆7,780.54億元新台幣，減少247.30億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進224,428千股，賣出120,639千股，買超103,789千股。

第二名：群創：買進299,687千股，賣出216,633千股，買超83,054千股。

第三名：光磊：買進78,201千股，賣出47,053千股，買超31,148千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進208,801千股，賣出400,568千股，賣超191,767千股。

第二名：彩晶：買進40,606千股，賣出72,039千股，賣超31,433千股。

第三名：台泥：買進15,838千股，賣出39,652千股，賣超23,814千股。