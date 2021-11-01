中華電信公布2021年第三季營運成果

中華電信（2412）今日（11/1） 公布自結之2021年第3季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2021年第3季合併營收為508.9億元， 較2020年同期減少2.5 %；歸屬於母公司業主之淨利為94.0億元，增加12.8%； 每股盈餘1.21元。

董事長謝繼茂表示，很高興在2021年第三季，產品及服務受到許多客戶的歡迎。在行動服務方面， 月租型客戶數及行動服務營收持續成長並帶動ARPU推升， iPhone 13於第三季末推出亦推升5G用戶數及高資費申辦數，並將持續致力提供卓越的上網品質與服務體驗。 5G基地台於第三季已累積建置超過10,000座， 預期年底可達12,000座。另外，隨處工作的趨勢將持續帶動固網寬頻需求，300 Mbps 以上寬頻用戶數增加48%。 MOD業務因成功的定價策略及東京奧運賽事轉播， 第三季亦表現亮眼。資通訊專案業務利潤成長， 未來將持續發揮資通訊技術優勢，爭取更多新興數位商機。

謝董事長進一步指出，展望未來，他們將持續保持各項業務營收和ARPU的成長動能， 提升產品及服務，滿足客戶需求，並在符合ESG標準的架構下， 追求企業永續發展。

營業收入

2021年第3季合併營收508.9億元， 較2020年同期減少2.5%。

行動通信業務營收為228.4億元，增加5.6%， 主要因智慧型終端銷售及行動服務營收增加。

網際網路業務營收為82.8億元，較2020年同期增加11.0 %。

國內固定通信業務營收為156.6億元， 較2020年同期減少16.9%，主要因資通訊專案營收減少， 抵銷寬頻接取營收的增加。

國際固定通信業務營收為21.1億元，較2020年同期減少1. 5%。

營業成本與費用

2021年第3季總成本與費用為394.4億元， 較2020年同期減少5.5%，主要因資通訊專案成本及特許費減 少。

營業淨利與本期淨利

2021年第3季營業淨利為114.4億元， 較2020年同期增加6.7%。營業淨利率為22.5%， 2020年同期為20.6%。本期歸屬母公司業主之淨利為94. 0億元，增加12.8%。每股盈餘1.21元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2021年第3季來自營業活動的淨現金流量為212.9億元， 較2020年同期增加4.2%，主要因稅前淨利的增加。 2021年9月底現金與約當現金為235.9億元， 較2020年9月底增加33.2%，主要因發行公司債。

2021年第3季EBITDA為210.6億元， 較2020年同期增加4.8%，EBITDA margin為41.40%，2020年同期為38.51%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。 截至2021年9月底，中華電信光世代寬頻客戶數為368萬， 佔寬頻客戶數之84.4%。此外， 100Mbps速率以上客戶數達194萬，年成長約13%， 300Mbps速率以上客戶數亦持續成長，年成長率約48.0% 。HiNet寬頻客戶數為362萬，較去年同期成長0.5%。

行動電話業務

截至2021年9月底，行動電話客戶數為1,174萬， 較去年同期增加4.1%。

固網業務

截至2021年9月底，市話客戶數累積為973萬， 持續維持固網市場的領導地位。