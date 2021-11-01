日本熱門強片《電影之神》反映疫情當下　台灣金馬影展門票5分鐘內搶光

《電影之神》金馬影展票券將於11月5日起加賣(圖/采昌國際多媒體) 《電影之神》金馬影展票券將於11月5日起加賣(圖/采昌國際多媒體)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)日本劇情片《電影之神》由高齡90歲的名導山田洋次執導，在金馬影展開賣不到5分鐘內秒殺， 成為第一批被搶購一空的熱門強片，更多票券將於11月5日開賣。

《電影之神》是「日本殿堂級名導」山田洋次的最新作品，更是已屆 90歲高齡的他，從影60年來的第89部作品， 同時更是電影大廠「松竹映畫」的一百週年紀念電影，先後入選香港夏日電影節閉幕片、北京電影節、上海電影節， 更受到金馬影展青睞，強勢入選影展特別策劃的「電影萬歲」單元。

金馬影展影展部總監陳曉珮直呼：「 山田洋次導演已經90歲還在拍片，自己根本就是電影之神。」 更不忘提醒：「山田洋次完全洞悉人性與人情， 行雲流水地拍出這部片，非常通俗好看，保證笑中帶淚， 記得多帶幾張衛生紙。」

值得一提的是，本片拍攝到一半時， 日本政府隨即因應疫情發佈緊急事態宣言，不得不長期中斷拍攝，儘管在不明朗的狀態，製作團隊仍堅信可以重啟拍攝， 不斷積極地進行準備。

在拍攝中斷期間， 導演重新修改劇本，並將緊急事態宣言發佈後， 日本人民戴口罩、保持社交距離， 戲院面臨休館危機等現狀都重現電影當中， 甚至連台灣人民記憶猶新的「鑽石公主號群聚感染事件」 也在劇情當中出現。

由於疫情讓拍攝暫停，甚至兩度延後上映檔期， 也讓山田洋次導演表示：「包括準備在內， 已經過了兩年多時間，在我漫長的電影生涯當中， 這還是第一次這麼長時間才上映的作品。」

《電影之神》情節跨度悠長， 從昭合時代一路拍到現今日本，情節滿載人情練達， 並且洞悉悲喜人生，劇情描述嗜賭酗酒更積欠一屁股債的鄉（澤田研二∕ 菅田將暉分飾），年邁的他只剩電影可以喜愛。 面對失望的家人沒收他一切財物、不准他再隨意揮霍之後， 他躲去昔日片廠工作伙伴寺新（小林稔侍∕野田洋次郎分飾） 經營的社區戲院，沒想到竟一頭栽進年輕時所熱愛的電影舊夢當中。

原來，他過去曾任名導助理，並邂逅氣質女星園子（北川景子飾演） ，甚至跟寺新共同愛上在食堂工作的淑子（永野芽郁∕ 宮本信子分飾）。當鄉終於有機會拍自己的電影時， 一場意外卻讓機會化為泡影。直到半世紀以後， 當初所要拍攝的劇本，竟再度出現在年邁的鄉眼前， 也改寫他一生未完成的電影之夢。

《電影之神》於1 0月30日在金馬影展開賣不到5分鐘內隨即秒殺完售， 成為第一批被搶購一空的熱門強片。片商收到許多搶不到票的影迷私訊後決定規劃「超值預售票」，一張售價220元， 啟售前200張更將有199元的超值優惠，即將在11月5日中午12:00 起至25日於「博客來售票網」開賣，將在11月26日於全台感動獻映。

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