【AUKUS餘波盪漾】馬克宏和解拜登轟澳洲 未坦承告知欲撤銷潛艦合約

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）法國總統馬克宏在20國集團（G20）峰會期間與美國總統拜登握手言和，但仍指控背棄潛艦合約的澳洲總理莫里森未曾坦言相告，還稱此舉已使澳洲及莫里森名譽受損，莫里森則斷然否認該項指控。

今年9月澳洲與美國、英國組建AUKUS聯盟，為該國打造核動力潛艦，此舉更背棄與法國高達900億澳元（約674億美元）的潛艦合約，引發國際關注。法國慘遭盟友美國與澳洲雙重背叛，怒不可遏，罕見以召回駐美大使此等強硬舉措表示譴責。

本屆G20峰會於10月底在義大利羅馬舉行，法國藉此與老夥伴美國當面把話說開，30日法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與美國總統拜登（Joe Biden）世紀一握，展現風度與重修舊好的誠意，美國也積極以行動支持法國在非洲的反恐行動作為補償。

馬克宏更以金句傳神描述法國與美國關係現況，表示雙方已重建互信，但「信任有如愛情，宣言很好，證明更佳」（Trust is like love. Declaration is good, but proof is better）。

相較於與拜登一笑泯恩仇，對正主澳洲可就不同。在峰會期間，馬克宏受訪時不客氣的指控，澳洲籌劃撤銷合約的過程中，澳洲總理莫里森未曾坦誠相告，讓法國被蒙在鼓裡。

ABC報導，馬克宏向媒體重申，澳洲片面撤銷訂製法國傳統動力潛艦合約，轉與美、英國結盟，並接受協助建造核動力潛艦的作法，已破壞兩國互信關係。

馬克宏還強調，澳洲政府相關決定，已傷害到澳洲和總理莫里森（Scott Morrison）的聲譽。面對記者提問莫里森是否對他撒謊，馬克宏答到，「我不認為我知道答案。」

馬克宏與莫里森6月在愛麗舍宮的晚餐更成這場背叛的羅生門。馬克宏指責對方當時並未提醒法國有意取消合約一事，而莫里森對此則斷然否認。

莫里森堅稱，馬克宏對澳洲的轉變是知情的。並表示自己在晚餐中就曾向對方說過，「常規潛艦無法滿足我們（澳洲）的戰略利益。」

對于澳洲皇家海軍真能在美、英協助下打造核動力潛艦，馬克宏表示質疑，並諷刺的說「祝好運」，而澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）則隔空回應，表是澳洲並無做冒犯之事，只是擺脫一份合同，對保衛澳洲而言，結盟是最好的結果，並喊話馬克宏該「前進」了。