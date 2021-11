【AUKUS餘波盪漾】馬克宏和解拜登轟澳洲 未坦承告知欲撤銷潛艦合約

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合外電報導)法國總統馬克宏在20國集團(G20)峰會期間與美國總統拜登握手言和,但仍指控背棄潛艦合約的澳洲總理莫里森未曾坦言相告,還稱此舉已使澳洲及莫里森名譽受損,莫里森則斷然否認該項指控。

今年9月澳洲與美國、英國組建AUKUS聯盟,為該國打造核動力潛艦,此舉更背棄與法國高達900億澳元(約674億美元)的潛艦合約,引發國際關注。法國慘遭盟友美國與澳洲雙重背叛,怒不可遏,罕見以召回駐美大使此等強硬舉措表示譴責。

本屆G20峰會於10月底在義大利羅馬舉行,法國藉此與老夥伴美國當面把話說開,30日法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與美國總統拜登(Joe Biden)世紀一握,展現風度與重修舊好的誠意,美國也積極以行動支持法國在非洲的反恐行動作為補償。

馬克宏更以金句傳神描述法國與美國關係現況,表示雙方已重建互信,但「信任有如愛情,宣言很好,證明更佳」(Trust is like love. Declaration is good, but proof is better)。

相較於與拜登一笑泯恩仇,對正主澳洲可就不同。在峰會期間,馬克宏受訪時不客氣的指控,澳洲籌劃撤銷合約的過程中,澳洲總理莫里森未曾坦誠相告,讓法國被蒙在鼓裡。

ABC報導,馬克宏向媒體重申,澳洲片面撤銷訂製法國傳統動力潛艦合約,轉與美、英國結盟,並接受協助建造核動力潛艦的作法,已破壞兩國互信關係。

馬克宏還強調,澳洲政府相關決定,已傷害到澳洲和總理莫里森(Scott Morrison)的聲譽。面對記者提問莫里森是否對他撒謊,馬克宏答到,「我不認為我知道答案。」

馬克宏與莫里森6月在愛麗舍宮的晚餐更成這場背叛的羅生門。馬克宏指責對方當時並未提醒法國有意取消合約一事,而莫里森對此則斷然否認。

莫里森堅稱,馬克宏對澳洲的轉變是知情的。並表示自己在晚餐中就曾向對方說過,「常規潛艦無法滿足我們(澳洲)的戰略利益。」

對于澳洲皇家海軍真能在美、英協助下打造核動力潛艦,馬克宏表示質疑,並諷刺的說「祝好運」,而澳洲副總理喬伊斯(Barnaby Joyce)則隔空回應,表是澳洲並無做冒犯之事,只是擺脫一份合同,對保衛澳洲而言,結盟是最好的結果,並喊話馬克宏該「前進」了。