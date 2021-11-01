台北遠東香格里拉 跨年派對及煙火房搶訂中　「台北最嗨跨年住房專案」線上旅展8,888限時閃購

再過兩個月就要跨年，台北遠東香格里拉精心準備各式歡慶派對與住房提案，迎接新年！每年搶訂的101煙火景觀房現已開放預訂，不必人擠人，就可以與心愛的人在房內欣賞煙火，再享精緻雙人早餐、精選紅酒及房內佈置等尊榮禮遇，「璀璨101跨年住房專案」須連續入住兩晚，平均每晚19,300元起。飯店將於頂樓池畔舉辦「空中海底花園 頂樓池畔跨年煙火派對」，盡享美酒小點與音樂，今年更結合5G科技，帶來酷炫海生聲光秀，每位1,980元加一成服務費。想熱鬧派對後直接輕鬆住房？別錯過香格里拉線上旅展，特別於10月28日上午十點至10月29日晚間六點，推出限時閃購「台北最嗨跨年住房專案」，只要8,888元(原價28,955元/31折)，入住豪華客房，再贈池畔跨年派對入場票兩張及三千元飯店禮券等多重禮遇！線上搶購https://lihi1.com/I0wMU。訂房請洽 (02) 2376-3266。

線上旅展限時閃購 台北最嗨跨年住房專案

台北遠東香格里拉線上旅展現正熱賣中！特別自10月28日上午十點起至10月29日晚間六點，獨家限時限量推出「台北最嗨跨年住房專案」，閃購價只要8,888元，原價28,955元，享31折，專案包含雙人入住豪華客房一晚，「空中海底花園-頂樓池畔跨年煙火派對」門票兩張，不但可以在頂樓池畔一邊無限享用美酒小點，一邊欣賞台北璀璨夜空，更能以絕佳視野欣賞燦爛台北101煙火，再獲贈價值3,000元飯店消費抵用券，可下次於台北、台南遠東香格里拉住宿、餐飲或是Mega50餐廳使用。訂房請洽（02）2376-3266。線上旅展閃購https://lihi1.com/I0wMU

私享煙火景觀房 璀璨101跨年住房專案

想避開人潮，擁有私人空間，就選擇入住台北遠東香格里拉101煙火景觀房，輕鬆寫意在舒適寬敞的客房裡獨享絢爛奪目的101跨年煙火。專案包含雙人豐盛早餐、精選紅酒、客房繽紛氣球佈置、品饗迷你吧以及飯店休閒健身設施等尊榮禮遇，須連住兩晚，平均每晚19,300元起，外加15.5%服務費及稅金。訂房專線 (02) 2376-3266。

空中海底花園 頂樓池畔跨年煙火派對

置身於台北最高頂樓泳池畔，飽覽台北都會迷人夜景，倒數迎接2022年！派對現場可無限享用主廚精選派對小點與美酒、欣賞DJ音樂表演以及結合最新5G科技的酷炫海生聲光秀，體驗翻轉視野、顛覆想像的感官體驗，同時還能在無敵夜景與台北101跨年煙火，熱鬧迎接新年！每位1,980元加一成。11月30日前預訂可享早鳥九折優惠。預訂詳情請洽 (02) 7700-3031。

義國風情 馬可波羅跨年煙火派對

位於飯店38樓的馬可波羅酒廊，亦是歡慶跨年的熱門地點！今年馬可波羅酒廊的跨年煙火派對備有豐富多樣的義式小點、精選佳釀佐上台北迷人夜景，在101絢爛煙火前舉杯歡送2021，更同步直播香港九龍與泰國曼谷香格里拉的跨年派對，同慶新年零時差！座位區每位4,688元，站位區每位3,688元，皆需外加一成服務費。預訂請洽 (02) 7711-2080。