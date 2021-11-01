2021關渡鳥藝術-鬧熱關渡節　柯文哲預告關渡三大活動不畏疫情展開

臺北市長柯文哲30日參加2021鬧熱關渡節，在致詞時表示，每到秋天，眾所矚目的「鬧熱關渡節」、 「臺北國際賞鳥博覽會」以及「關渡國際自然藝術季」三個大型活動在關渡地區，北市府將此三大活動整合為「2021關渡鳥藝術」一起宣傳。

由財團法人臺北市關渡文化藝術基金會、財團法人台北市關渡宮及壞鞋子舞蹈劇場共同主辦第7屆「鬧熱關渡節」，以「美好的生活」為主題，透過居民的訪談整理，力邀世居北投的音樂人陳明章老師作曲及生祥樂隊的作詞者鍾永豐共同作詞，最後則由陳明章老師演唱，共同譜出「關渡之歌」、更特別邀請捷克導演Karel的國際視野拍攝MV。基金會更是首度策畫《關於關渡、關於溫度》社區紀實展，透過藝術家陳有德的展場設計，北藝大電影研究所的王智祥影像紀錄，將所有對美好生活的想像，透過影像述說無疆域界線的在地故事。

「臺北國際賞鳥博覽會」首次嘗試轉為線上活動，以「成為野鳥的守護天使」為主題，設立官方網站，將歷屆以來的活動精神數位呈現，特別策畫「城市療癒美聲」，讓鳥鳴樂音連結人與自然，更有鍵盤賞鳥之旅「大台北捷運賞鳥綠地圖」，動動手指就能暢遊50條生態豐富的賞鳥路線。此外，台北鳥會也開發了「北鳥例行活動APP」，對賞鳥有興趣的賞鳥新手可以跟著台北鳥會每週末的免費例行活動，一起與鳥同行。

今年的「關渡國際自然藝術季」策展人林秀蘋以「《聲‘域》來自濕地的交響樂」為主題，邀請五組藝術家，將聲景融入地景藝術中，將於11月7日舉辦大地聲流開幕嘉年華，邀請民眾至關渡自然公園體驗藝術家們帶出不一樣的風貌的藝術作品。開幕儀式邀請到關渡國小管弦樂團，活動現場特別邀請吳欣澤&西尤島融合樂團、Durga Devi 陳瑜 & Moksha 梵唱 、野漫空間|大恭/ Amale Gadhu 阿螞樂·卡督/君君帶來一場世界音樂會，還有藝術手作店家、綠色生活文創商家、動保與生態保育等20個以上團體參與設攤，更有藝術家工作坊體驗親手製作大自然藝術品。開幕活動當天市民參與趣味有獎問答活動還有機會拿到關渡鳥藝術紀念品「關渡自然公園家庭年票」，歡迎大家一起共襄盛舉，持續關注動保議題。