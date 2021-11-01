小鬼重生！台灣已故男星黃鴻升線上虛擬展　珍貴3D建檔虛擬化身和粉絲互動

「黃鴻升線上虛擬展 Alien's Journey - 把不可能變可能」預計26日起在「PartyOn」虛擬音樂平台展出(圖/滾石... 「黃鴻升線上虛擬展 Alien's Journey - 把不可能變可能」預計26日起在「PartyOn」虛擬音樂平台展出(圖/滾石唱片)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣男星黃鴻升逝世已一年，生前經紀公司推出VR互動「黃鴻升線上虛擬展」，將於11月26日開放粉絲免費參加悼念偶像。

黃鴻升「小鬼」於2020年9月16日過世，享年36歲，消息震驚演藝圈，家人及粉絲十分不捨，其生前公司「滾石唱片」與經紀人聯手推出「黃鴻升線上虛擬展 Alien's Journey - 把不可能變可能」，粉絲可以免費參加互動悼念小鬼。

小鬼重生！線上特展4大篇章貫穿小鬼的創作故事及人生哲理，透過VR技術結合視覺與聽覺互動，經紀人特別提供黃鴻升生前因工作需求製作的3D建模檔案，經由數位技術處理後，屆時小鬼會以全身虛擬化身「重生」，讓粉絲得以回顧其重要時刻。

此外，小鬼獨有的簽名檔案也將化身成3D虛擬精靈揭開序幕，粉絲也可以於虛擬分享牆投稿、留言，發送宇宙訊息給黃鴻升傳遞無限的想念。

「黃鴻升線上虛擬展 Alien's Journey - 把不可能變可能」預計26日起在「PartyOn」虛擬音樂平台展出，僅須負擔基本運費，即可租借VR設備進行3D互動式展覽體驗，亦可選擇使用自用手機、平板等進行2D觀展。小鬼鍾愛的香氛組合「Alien’s Journey展覽特製收藏組」也將於2日中午12點開賣，詳情請洽滾石唱片官方臉書。