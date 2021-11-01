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台灣春節檢疫鬆綁10+4　自12/14起採檢陰性者第11天可返家檢疫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/01 14:59
原規劃明年實施的農曆春節返鄉檢疫措施，可提前至12月14日開始實施。

原規劃明年實施的農曆春節返鄉檢疫措施，可提前至12月14日開始實施。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心今（1）日說，在兼顧國內病毒防護力及國內防疫旅宿、集中檢疫所量能的考量下，農曆春節返鄉檢疫措施提前至12月14日開始實施，仍維持14天檢疫及7天自主健康管理，不過從非重點高風險國家入境者，只要檢測結果為陰性，可於檢疫第11天返家在家檢疫。

指揮中心表示，目前國內疫情穩定，疫苗覆蓋率也已達預期，預估年底第一劑涵蓋率可達7成5、第二劑涵蓋率可望達到6成，考量農曆春節將近，旅外國人返鄉心切。原規劃明年1月1日起開始實施的農曆春節返鄉檢疫措施，可提前半個月改從12月14日開始實施至明年2月14日，方便返鄉民眾安排檢疫處所。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，因應明年1月春節返鄉潮，指揮中心與相關部會開會討論後決議，仍維持14天檢疫，外加7天自主健康管理，但調整相關措施如下：

  • 從重點高風險國家（印度、英國、緬甸）入境者維持入住集中檢疫所14天，將視疫情監測調整國家名單。
  • 非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。

陳宗彥說明，個人入住防疫旅宿或集中檢疫所為一人一室；不過，同日入境之家屬、同住者可選擇於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住，依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

自非重點高風險國家入境人者，入境時依現行措施進行PCR檢測後，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，檢疫第9至10天增加1次PCR檢測，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規劃PCR檢測。

PCR檢測為陰性者，可於檢疫第11天(入境日+11天)搭乘防疫計程車，返回自宅或親友住所，進行第11至14天居家檢疫。

返家的居家檢疫以1人1戶為原則，若同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住。此外，於防疫旅宿同住者，返家後亦可同住1室。

陳宗彥提醒，居家檢疫期滿前1日再依規定進行PCR檢測即可，後續自主健康管理期間，不用再於第6至7天自行以家用抗原快篩試劑，進行1次快篩。

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