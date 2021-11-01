〈財經主筆室〉通膨巨獸吃掉你我薪水 明年加薪讓人超無感？

行政院上周通過軍公教調薪案，調幅4%為25年來的新高， 這次軍公教及基本工資的調漲，民眾對調薪感受並不大， 反倒是薪水都還沒漲，很多物價現在已經開始上漲， 對於通膨所帶來的生活壓力，民眾倒是超有感覺， 很多民眾不禁抱怨「通膨已經吃掉我的薪水！」。 外界相當憂心加薪趕不上通膨的負面效應出現。

此次軍公教調薪4%，基本工資月薪及時薪分別上調5.21%及5 %，實際受惠者到底有多少呢？根據統計，軍公教明年調薪， 估計至少有82萬現職軍公教人員受惠；勞動部統計， 月薪的調升估計約有194.28萬名勞工受惠，其中本國勞工14 6.74萬人、移工47.54萬人，時薪部份則約有51.11萬 名本國勞工受惠。

也就是說，若扣除移工的部份， 此次軍公教薪水及基本工資同時調漲，實際真正受惠的本國民眾， 總計僅有279.85萬人。

根據主計處今年9月最新統計，目前台灣的勞動力參與率為58. 93%，其中就業人數1,141萬7,000人，失業人數47萬 1,000人。意即，有超過900萬的勞動者， 明年能否加薪還得看雇主的臉色？ 但最後絕大部份勞工都可能無法獲得加薪， 這也是大多數民眾對明年加薪利多超無感的原因， 但卻都得承受因加薪導致物價上漲的結果。

104人力銀行今年9月初的調查指出，軍公教明年調薪，有57% 企業人資與用人主管認為，公司不會因此跟進調薪；yes123求 職網在今年9月也曾做過訪查，結果更令人吃驚， 對於自己明年是否也有機會調漲薪水？僅有19.1%認為會跟著調 漲，而且有高達9成勞工擔心物價會跟著上漲。

中經院副院長王健全最近發言，與上述調查結果十分相符， 王健全表示，企業會跟進調薪大概不到2成，大企業比較會跟進， 大概1/3人口，會受到一些調薪影響，但是比較擔心， 大家如果覺得通膨的心理形成了，你會有預期心理， 他會有預期心理，最後通膨就自我實現了。

最新數據顯示，9月消費者物價指數上漲2.63%， 漲幅創八年半以來新高，就如先前外界的擔憂， 疫情下的貨幣極度寬鬆政策所導致的物價上漲現象已逐漸來襲。 尤其，明年軍公教調薪及基本工資調漲預期心理下， 目前薪水都還沒漲，民間各種物價就已經率先漲價， 很多物價的漲幅度更是明顯超過薪水的調幅。

內政部發布的今年第2季全國及6都住宅價格指數數據， 其中全國指數為112.42，已連續12季上漲，季增1.64% 、年增6.67%，至於六都指數，季增約0.80~2.25%、 年增4.8~10.79%，漲勢較上季雖有趨緩，但比起去年， 漲勢有擴大趨勢。不只房市過熱，連房東也開始漲租， 根據內政部的全國租金指數，8月份來到104.47， 也是創下歷史新高。

不僅房價、房租漲，就連民間消費物價也都紛紛漲價， 王品首開調漲售價第一槍，其他連鎖業者雖都表示目前暫不跟進， 台灣麥當勞就表示現階段沒有調漲計畫。 但近日來自美國華爾街日報最新報導， 美國麥當勞因美國工人工資上漲將漲價，台灣麥當勞真的不漲嗎？

孫東寶牛排館自10月1日起，排餐已全面調漲20元，漲幅高達1 2%以上；漢來集團的中餐體系， 規劃可能會在農曆春節前反映售價，平均調幅預估在10%至15% 不等；民間小吃店有漲價的比比皆是，有些小吃店雖僅漲個5元， 但算算漲幅卻高達一成以上，漲幅全部都超過軍公教的4%調幅。

受國際原物料、油價上漲影響，物價已經漲到讓全民非常有感， 如今調薪題材又讓業者有調漲物價藉口， 但大部分企業並沒有跟進調薪，只能說多數民眾都處在未蒙其利、 先受其害的社會氛圍中，待通膨巨獸真正來襲後， 只怕未來的日子有得熬。