3款賽諾菲高血壓藥驗出不純物　台灣食藥署：回收9批號約914萬顆

賽諾菲3款降血壓藥驗出AZBT超標，即起全面回收。圖為可普諾維膜衣錠300毫克/12.5毫克。（食藥署提供） 賽諾菲3款降血壓藥驗出AZBT超標，即起全面回收。圖為可普諾維膜衣錠300毫克/12.5毫克。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）沙坦類高血壓原料藥又驗出不純物！賽諾菲股份有限公司有3款高血壓藥驗出恐有致癌風險的不純物AZBT，包含「安普諾維膜衣錠150毫克」、「安普諾維膜衣錠300毫克」及「可普諾維膜衣錠300毫克/12.5毫克」，共9批號，約914萬顆，食藥署已要求該公司應於11月26前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書。

食藥署近來監視國際藥物安全訊息時，發現沙坦類（Sartan）高血壓藥可能含有疊氮類不純物「5-(4'-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole, AZBT」，與先前發現的亞硝胺類不純物如「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）不同。



經食藥署了解，AZBT產生原因可能在藥品製程中，起始物殘留與後續步驟的化學物質反應產生，10月初抽驗發現國內8款、36批藥品受影響，已全數下架回收。

此次事件後，食藥署要求生產相關成分藥品的藥廠進行自主檢驗，10月20日接獲賽諾菲公司主動通報，經檢驗發現部分批號藥品使用之原料藥，其AZBT含量不符國際限量規範，故啟動自主性回收，3款問題藥品共9批號，一共32萬6677盒、約914萬顆藥品，詳情如下：

「安普諾維膜衣錠150毫克」（衛署藥輸字第022551號）， 批號：AA191、AA204、AA269 「安普諾維膜衣錠300毫克」（衛署藥輸字第022843號）， 批號：AA642、AA645、AA658、AA659、AA707 「可普諾維膜衣錠300毫克/12.5毫克」（衛署藥輸字第023267號）， 批號：AA531

食藥署說明，這3款藥品主成分為IRBESARTAN，主要治療併有高血壓及第二型糖尿病患者的高血壓及糖尿病性腎病變。根據文獻顯示，AZBT在細胞試驗中恐有致突變性風險，但對於人體危害性資料尚未證明，呼籲正在使用這些藥品的患者切勿自行任意停藥，應儘速回診時，與醫師討論，處方其他適當藥品。