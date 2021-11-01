台灣第一份「最佳女性CEO」調查出爐！ 包括上市公司15強、上櫃公司5強•與產業發展大趨勢相吻合

入榜的女性CEO大多低調, 相對來說, 裕隆的嚴陳莉蓮, 是曝光較多的一位 (中央社檔案照片) 入榜的女性CEO大多低調, 相對來說, 裕隆的嚴陳莉蓮, 是曝光較多的一位 (中央社檔案照片)

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) ESG已成為全球新顯學，強調多元包容的女性治理愈來愈受重視。 然而，圍繞就業婦女的議題，仍多傾向求職、晉升等保障弱勢名額的概念， 而非真正著眼於探討女性領導力。

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）全球繁體中文版為凸顯女性領導特質， 針對全台上市櫃公司女董事長，進行台灣第一份「最佳女性CEO」 調查，選出上市公司女董事長15強、上櫃公司女董事長5強， 橫跨各類產業，身份包括家族成員、創辦人、專業經理人（見附表↓↓↓） 。

根據新聞稿，《哈佛商業評論》繁體中文版已執行過三屆台灣上市櫃公司「 最佳績效CEO」調查後，今年首度調查「最佳女性CEO」， 以了解台灣女性治理的樣貌。

延續百大CEO評比 HBR首度調查台灣女性CEO經營績效

聯合國2015年推出SDGs 17項永續發展目標起，帶動全球企業界全面迎向ESG（環境、 社會、公司治理）永續發展，其中一項就是強調性別平等， 增強婦女權能。

但據經濟部資料顯示，儘管目前台灣中小企業中已有37%是女性負 責人，但在上市櫃公司中，女董事長的比例仍偏低，在超過1700 家上市櫃公司中，共123位女性董事長，比例不到8%。

《哈佛商業評論》繁體中文版針對這些公司的市值成長率、 累計年度ROE（股東權益報酬率）、平均年度EPS（ 每股稅後盈餘）等三項指標，在上市公司76位女董中，評選出前1 5強，依照姓氏筆畫排序為潤泰全球王綺帆、特力李麗秋、 巨大機械杜綉珍、總太翁毓羚、震旦行袁蕙華、帆宣高新明、 碩天科技郭瑾、勤誠陳美琪、麗豐陳碧華、恒大黃美慧、 麗清科技劉美秀、花仙子蔡心心、正隆鄭舒云、大成不鏽鋼謝麗雲。

上櫃公司共47位女董中，評選出5強， 依照姓氏筆畫排序為皇田周幼珊、環球晶圓徐秀蘭、杏一陳麗如、 大學光學歐淑芳、閎康科技謝詠芬。

入榜的20位堪稱台灣最強女CEO，行業別遍及橡膠、化學、 鋼鐵、汽車、營造、生技、電子業等，以創辦人與家族成員為主。 上市公司15位中，10位為家族成員或配偶，占67％；4位創辦 人或共同創辦人，僅1位專業經理人。而5位上櫃女董中，有4位創 辦人，1位專業經理人。

女創業家瞄準產業動態 女專業經理人善策略

目前投資市場並未針對女性擔任領導人的企業，特別做績效研究， 但從本次HBR榜單中，可看出與產業發展的大趨勢吻合，半導體、 電動車、自有品牌商品等公司的女董事長紛紛入榜。

跟半導體相關的女董事長包括帆宣高新明，及環球晶圓徐秀蘭。

帆宣是台積電合作夥伴，也是國際一級大廠供應鏈的一員。2020 年，全球經濟受新冠肺炎衝擊甚鉅，帆宣去年上半年一度業績衰退， 但下半年反彈，整年繳出歷史新高的年營收251.2億元，EPS 4.88元也是近15年新高。高新明創業32年，創造182.5 ％的市值成長率，年平均EPS為4元。

環球晶圓是中美晶集團子公司，以今年10月20日收盤價770元 估算，市值超過3300億。董事長徐秀蘭是「併購大王」盧明光（ 現任大同公司董事長）栽培的專業經理人，有「晶圓女王」外號，自 2011年接任以來，持續以併購擴大企業版圖，至今繳出1397 ％的市值成長率、累計年度ROE為136.3％，平均EPS高達 21.6元。

杜綉珍、嚴陳莉蓮 家族女性扛起集團江山

代表自行車品牌「捷安特」的巨大機械，則是另一種類型。 現任董事長杜綉珍是創辦人劉金標的外甥女，2017年接棒後， 帶領巨大去年首度衝破年營收700億元大關，EPS 13.19元也是歷史新高，2019到2020年的營收亦連續創 紀錄。自2017年至今，市值成長率為76.4％、累計年度RO E為59.9％，年平均EPS 8.8元。

電動車題材最耀眼的女性領導人，非裕隆集團嚴陳莉蓮莫屬。 近年裕隆最受矚目的動態是與鴻海合資成立鴻華先進， 投入電動車開發，宣示「電動化、智能化、連網化、共享化」 轉型四化策略。

2018年，裕隆集團執行長嚴凱泰因病過世，嚴陳莉蓮扛起集團4 ,000億重擔，兩年多來，不但帶領集團度過財務危機， 並積極培育新生代幹部，重塑團隊，但本人從不接受媒體專訪， 是執行力極強，卻也極度低調的女性領導人。

台灣上市櫃公司女董事占比僅歐美一半

台灣2011年頒布性別平等政策綱領，2012年成立行政院性別 平等會，落實推動工作。然而在企業這一塊，較多討論婦女就業、 職場平等和勞動權益等議題，較少探討女性領導人的養成和接班。

以本次台灣「最佳女性CEO調查」的設定計算日期2021年7月 30日來說，一共1740家上市櫃公司，其中僅123位女性董事 長，占不到8％，比例偏低。另外據政府統計， 台灣上市櫃公司女性董事在董事會席次的比例約13.5％， 相較於美國的25％及英國的34.5％，還有很大的進步空間。

不過，細看企業績效，根據台灣女董事協會2021年度《 女性治理白皮書》，截至去年(2020年) ，女性治理的上市公司， 營收成長家數優於相同產業的比例為37.2％；EPS優於相同產 業的比例為56.6％。由此可見女領導者穩定經營的能力。 例如勤誠興業陳美琪、麗豐陳碧華等， 幾位此次榜上有名的上市公司女董事長， 長期以穩健步調推動公司營運。

台灣第一份「最佳女性CEO」調查專題，彰顯不同領域、背景、 年齡的職場女將，有人作風低調、有人行事果決， 皆為公司帶來亮眼表現，展現低調優雅的領導力。

(以上表格原始版本由《哈佛商業評論》全球繁體中文版提供)