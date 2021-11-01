亞洲藝術雙年展靈感取自台灣建築師科幻小說　跨國策展歷年之最探未來主義

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 亞洲藝術雙年展已於國美館登場，展出417組件作品為歷年之最。

國立台灣美術館舉辦的第八屆「亞洲藝術雙年展」已於10月30日開幕，由國立台灣美術館梁永斐館長主持，泰國策展人唐娜維．恰卜瑞蒂（Thanavi Chotpradit）、台灣策展人高森信男及侯昱寬、台北數位藝術中心執行團隊暨財團法人台灣視覺藝術協會理事長蘇瑤華等出席，菲律賓策展人泰莎．瑪莉亞．奎松（Tessa Maria Guazon）、印度策展人安努舒卡．拉堅德蘭（Anushka Rajendran）因疫情無法到場，錄製影片致詞；開場特別邀請台灣Y世代前衛藝術家鄭宜蘋（Betty Apple）帶來「未來趴踢」，傳遞未來派的自由態度及無法被定義的獨特風貌。

本屆亞洲藝術雙年展以台灣建築師王大閎的科幻小說《幻城》為靈感，「Phantasmapolis未至之城」一詞作為策展主題，並嘗試以「亞洲未來主義」及「亞洲科幻文化」作為主軸，展覽不僅試圖回應亞洲的當代生活，同時希望藉此爬梳出亞洲自身的科幻觀及未來觀。

多國組成的策展團隊包含高森信男 ( Takamori Nobuo )、侯昱寬、菲律賓策展人泰莎．瑪莉亞．奎松（Tessa Maria Guazon）、印度策展人安努舒卡．拉堅德蘭（Anushka Rajendran）及泰國策展人唐娜維．恰卜瑞蒂（Thanavi Chotpradit），藉由亞洲新銳策展人們的跨國合作，攜手來自台灣、越南、印尼、印度、科威特、新加坡、馬來西亞等15個亞洲國家，共38組藝術家及團隊參與，展出涵蓋平面繪畫、錄像藝術、大型裝置、建築計畫及「文獻及研究計畫」、「錄像計畫」及「論壇及出版計畫」共計417組件展品 ，其中包含28件新作，可說是歷年之最。

國美館館長梁永斐表示，今年雙年展從佈展籌備到完成，採實體及虛擬雙軌並行，為突破疫情的限制，策展團隊及國內外藝術家們採實體佈展及線上討論方式，完成不可能的任務，值得稱許。這次從國美館向外延伸展覽場域，與文化部蒙藏文化中心、台北數位藝術中心等單位辦理衛星展和活動，開拓更多大眾對於亞洲地區的關注視野。

「月兔之歌－2021亞洲藝術雙年展論壇」(Songs from the Moon Rabbit－2021 Asian Art Biennial Forum)由本屆亞雙展策展團隊成員唐娜維．恰卜瑞蒂（Thanavi Chotpradit）所策劃，透過科幻題材於亞洲現當代藝術之中的脈絡，爬梳相關議題；以太空事件連結至古老的神話傳說作為敘事開端，從東方寓言與西方科學間所產生的交集與碰撞，想像亞洲藝術於未來的各種可能性。

論壇邀請本屆亞雙展策展團隊、國內外學者和參展藝術家進行交流與對談，以學術研究的觀點及藝術創作思維，共同探討科幻空間、生態與建築環境、自然現象等不同面向議題，拓展亞洲多樣性的文化視野。

「未至之城－2021亞洲藝術雙年展」展期自即日至明年3月6日，相關訊息請注意國美館及亞雙展Facebook粉絲專頁。