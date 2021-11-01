更新時間: 2021-11-01 11:27

首次發稿: 2021-11-01 10:59

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導) 國民黨內部等多個管道證實，外交部前部長歐鴻鍊病逝，享壽81歲。

聯合報引述國民黨內部指出，歐鴻鍊已病逝。歐鴻鍊友人表示，歐鴻鍊大約兩個多月前住院，已住進加護病房50多天，他僅聽聞是肺部方面的疾病，並不清楚細節；另名歐鴻鍊友人則說，歐鴻鍊的太太很低調，要求友人勿多問，也不需到醫院探視，只要為歐鴻鍊祈福就好。

根據中央社，1940年出生的歐鴻鍊，畢業於國立政治大學外交學系，歷任外交部中美洲司長、駐尼加拉瓜大使、駐阿根廷代表、駐瓜地馬拉大使，外交部次長、駐西班牙代表及外交部長。

他45年的外交生涯，駐外經歷以西班牙語系國家為主，被稱為「拉美通」，也是第一位西語系出身的外交部長。

歐鴻鍊是以英文組考進外交部，但擔任故總統蔣介石傳譯時，所有西班牙語系的貴賓來訪都由他陪同，因此那段期間他猛讀西班牙文，並深入了解訪賓經歷等，獲得高層賞識，也奠定他深耕拉美外交事務的基礎。

歐鴻鍊在外交部長任內推動外交休兵、活路外交，他曾說，全世界沒有一個國家的外交像台灣這樣辛苦的，「我45年的外交生涯，就是在與中國大陸的外交戰爭下，致力完成政府給我的使命」。

2018年燕子颱風侵襲日本，多位台籍旅客滯留關西機場，引發國人議論，矛頭原對準駐日代表謝長廷，後因網軍帶風向，台北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠疑不堪壓力輕生。

歐鴻鍊2019年上廣播節目，指駐日代表謝長廷「逼死蘇啟誠」。網友紛紛留言批謝，謝提訴訟求償80萬元；一審認為歐鴻鍊未盡查證義務，判賠30萬元，雙方上訴，台灣高等法院認定歐鴻鍊是因蘇啟誠遺孀告知才有此發言，有合理憑據確信，日前廢棄原判決，判謝長廷敗訴確定。

有媒體記者9月底為此案聯繫歐鴻鍊，當時歐鴻鍊即身體不適，無法親自回應；其友人表示，歐鴻鍊以平常心看待此案，一直相信司法會還他公道。

二審指出，謝長廷為駐日代表，有關其是否為了卸責、脫罪，曾說過「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」一事，屬可受公評之事。

二審表示，歐鴻鍊應說明消息來源及有無合理查證，經審酌，歐鴻鍊曾致電蘇啟誠遺孀，遺孀告知「聽聞外交部關心人士告知謝長廷在部內聲稱蘇啟誠有憂鬱症」，且遺孀給歐鴻鍊信函中也記載此事及提及她與外交部長吳釗燮見面時，請求管好謝長廷嘴巴不要再傷害家屬。

二審認定，歐鴻鍊應是因蘇啟誠遺孀所述而知上情，歐鴻鍊有合理憑據使其確信「謝長廷稱蘇啟誠有憂鬱症」一事為真實。因此將原判決廢棄，駁回原告之訴，歐鴻鍊免賠，全案確定。

判決書內容稱，歐鴻鍊於民國108年1月24日接受「POP撞新聞」廣播節目訪問時表示，「大概因為人家這個指責謝長廷，逼死了這個蘇啟誠，所以他為了卸罪、脫罪，他就說，蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」。

謝長廷主張，他於107年7月11日出境後，直到當年11月16日才再入境，他從未說過「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，因此向歐鴻鍊提告求償新台幣80萬元。

一審去年8月宣判，認定歐鴻鍊未善盡合理查證義務，應賠30萬元；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，9月28日判謝長廷敗訴確定。

【快訊】台灣外交部前部長歐鴻鍊病逝 享壽81歲