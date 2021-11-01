熱門打卡新寵兒！高雄流行音樂中心籌備多年盛大開幕　南台灣新地標特殊多向度六角形構造

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)歷經12年籌備，高雄流行音樂中心已於31日隆重開幕，即將登場的金音獎以及明年金曲獎都將於高雄舉辦。

高雄流行音樂中心原名為海洋文化及流行音樂中心，位於高雄港11-15號碼頭，占地約12公頃，經過12年建設與籌劃已於昨日開幕，總統蔡英文、文化部長李永得、高雄市長陳其邁等出席啟用開幕儀式及演唱會「看見高雄的未來」，演出結合音樂及5G AIoT科技。

總統蔡英文表示，去年開箱北部流行音樂中心，今年走進海洋文化及流行音樂中心，兩個音樂舞台的啟用，讓台灣音樂展演邁向重要的里程碑，台灣有充沛的音樂創作能量，台灣的民主、自由是創作的沃土，好的表演舞台則是培育人才的養分。海音是中央出資、地方經營的典範，期盼這座場館，能陪伴更多的年輕表演者，在這裡站穩腳步，向國際舞台邁進。



儀式及演唱會開始前，全體觀眾針對日前高雄城中城大火憾事，以1分鐘默哀儀式弔念(圖/文化部)

文化部長李永得表示，「音樂是最強大的文化力量，所有人只要願意都可以親近、參與的一項藝術，悲傷時音樂可以撫慰心靈、孤獨時音樂可以溫柔的陪伴、歡樂時音樂陪伴躍動呼喊」。

李永得說，音樂在全球文創產業佔有極高的產值，期盼海音的落成，不僅成為一股文化力量，更能陪伴所有的音樂人展現產業力量，讓國際看見台灣的音樂能量。

李永得強調，海音開幕以後雖然將正式交棒予高雄市政府營運，但是文化部一定會持續與高雄市政府共同為音樂產業打拼，下週登場的金音獎在海音，明年金曲獎也將選擇在高雄舉辦。

高雄市長陳其邁表示，高流除了是南台灣流行音樂中心的發展基地，也將成為台灣5G AIoT未來研發和科技應用的重要實踐場域。

陳其邁說，音樂代表了創作者的感情和思想，流行音樂中心如同高雄人在這塊土地感情的匯集地，象徵城市的精神互相依賴且共同團結，最近火紅的俗女養成記插曲《蚵仔麵線》歌詞「生活不相同，想不到結果變得這麼密，親像你跟我，本來不認識，現在鬥陣底這」，唱出我們今天共同相聚在高流的原因。高流即將揚帆起飛，航向世界更大的舞台和在地音樂者一同大放異彩。

文化部表示，「海洋文化及流行音樂中心」是南台灣第一座由國家出資，專門為流行音樂興建的專屬場館，不僅是文化部大力推動的大型公共建設，也是「亞洲新灣區」重點建設和「亞灣5G AIoT創新園區」應用場域。

新聞稿指出，中心基地龐大、建築使用造型特殊的多向度六角形構造及帷幕，施工難度高，興建過程充滿挑戰，具備多元而完整的功能，包括能容納5500人規模的表演空間「海音館」、能容納8000人的戶外「海風廣場」，以及人才育成空間、流行音樂展示空間、Live house等。

開幕式及演唱會以「Sea the Future 看見高雄的未來」為主題，邀請「最強分身樂團」魚丁糸團長可田擔任開幕影片的音樂監製，「氣質音樂才女」林逸欣、高雄出身的金曲歌后歌王朱海君、許富凱、饒舌歌手熊仔輪番演出。



由魚丁糸可田、林逸欣、純粹人聲組成的限定組合所帶來的開幕式演出(圖/文化部)