日眾議院大選結果揭曉•自民黨維持第一大黨地位　我外交部：盼台灣與日本共創印太和平

日本10/31眾院選舉結果揭曉, 由首相岸田文雄（右３）領導的自民黨, 仍維持第一大黨地位。(美聯社) 日本10/31眾院選舉結果揭曉, 由首相岸田文雄（右３）領導的自民黨, 仍維持第一大黨地位。(美聯社)

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（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本第49屆眾議院大選昨(10/31)投開票，總席次465席，聯合執政的自由民主黨與公明黨得票數達「絕對安定多數」261席。這2黨加上日本維新會等所拿下的席次確定可達修憲門檻310席（總席次的2/3）。

日本完成眾議院選舉，由首相岸田文雄領導的自民黨仍維持第一大黨地位。外交部今天(11月1日) 表示祝賀並指出，台日是理念相近的堅韌夥伴，期待未來持續深化雙邊全方位實質友好合作關係，共創印太和平。

外交部上午發布新聞稿表示，日本已於10月31日順利完成第49屆眾議院選舉，由岸田文雄領導的自民黨在眾議院總數465席次中囊括過半席次，維持第一大黨地位，加上聯合執政的公明黨，合計取得逾6成席次。

外交部對日本順利完成大選表示祝賀，並已指示駐日本代表處以外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會長邱義仁名義電賀「日華議員懇談會」當選成員及其他重要友台國會議員。

外交部指出，近年來台日友好關係日益密切，日本政府公開表示支持台灣參加世界衞生組織大會，歡迎台灣正式申請「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性，尤其日本政府今年6度馳援台灣並捐贈逾420萬劑AZ疫苗，台灣政府也回贈醫療物資，充分展現台日間互信互惠與相互支援的深厚情誼。

外交部強調，此次大選後，日本政局可望更加穩固，社會也將持續繁榮。台日是理念相近的堅韌夥伴，外交部期待未來持續深化雙邊全方位實質友好合作關係，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。

本屆眾議院大選10月19日選戰起跑，昨10/31舉行投開票。這場大選從289個小選舉區選出各1席區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席，過半數為233席。當選者任期4年。

根據中央社，將近晚間11時半，日本放送協會（NHK）快訊報導，首相岸田文雄率領的自由民主黨（自民黨）確定可取得超過半數席次（233席）。

隨後媒體報導，執政聯盟自民黨及公明黨所得的席次已達「安定多數」244席，過沒幾分鐘，媒體再報導，執政聯盟2黨已達「絕對安定多數261席」。

之後，共同社報導，自民、公明、日本維新會、與執政黨友好的無黨籍當選者加起來，修憲勢力確定可獲得310席，達修憲門檻總席次的2/3。

眾議院席次465席（過半數233席），法案或預算案，或者是首相指名要過關，需出席議員數半數以上的贊成票，對執政黨而言，233席過半席次是「最底線」。

議員的除名、在參議院遭否決的法案要在眾議院重新表決，需出席議員的2/3以上的贊成票，修憲的提案則是需全部議員的2/3以上的贊成票。

「安定多數」是指執政黨可在眾議院內有關預算、內閣、總務等17個常任委員會獨占委員長職務。法案通常由常任委員會先進行審議後才提交院會審議。

獲得席次是「安定多數」的話，當法案的贊成票與反對票同數，將交由委員長做決定，通常會按執政黨的意向決定。如果能在全部的常任委員會確保委員過半，不用由委員長做裁決就可過關，這種情況稱「絕對安定多數」。

這次眾議院大選是執政黨自民黨總裁（黨主席）岸田文雄10月4日當上首相執政後的第一場大選。選前自民黨在眾議院有276席，聯合執政的公明黨29席，合計為305席。

最大在野黨立憲民主黨（立民）選前是109席、共產黨12席、日本維新會11席、國民民主黨8席、令和新選組1席、社民黨1席、N黨1席、無黨派12席。

本屆大選共1051人參選，是開始實施現行的小選舉區比例代表並立制選舉方式的1996年以來，參選人數最少的一次。

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