燒腦！台灣首部5G跨界虛實劇作《神不在的小鎮》　吸引萬名觀眾線上線下同步觀看

《神不在的小鎮》​將於11月1日至11月30日提供線上免費觀賞(圖/兩廳院) 《神不在的小鎮》​將於11月1日至11月30日提供線上免費觀賞(圖/兩廳院)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣首部5G科技虛實展演劇作《神不在的小鎮》在藝文廣場與線上同時開演，以多視角、虛實交錯的沉境式劇場體驗，燒腦的劇情吸引上萬名觀眾同時觀賞。

《神不在的小鎮》是2021兩廳院秋天藝術節系列節目，在行政院科技會報、經濟部和文化部聯手支持下，運用5G專網、4K異地共演、線上線下虛實整合、多視角直播新型態跨域打造，本次採用美國高通公司支援5G毫米波的Snapdragon X55 5G數據機射頻系統，高通並提供技術指導和測試裝置，更擴寬兩廳院的數位轉型的應用性。

《神不在的小鎮》由兩廳院串聯跨領域共同參與，擅長沉浸式、參與式劇場的進港浪製作擔任主要創作團隊，洪唯堯擔任導演暨體驗統籌，並由具豐富多元跨界演出專業的必應創造統籌執行，新媒體藝術團隊涅所開發量身打造四維網路精神世界。

兩廳院透過新聞稿表示，結合戲劇、舞蹈、流行音樂強大跨界卡司，匿名者蕭東意、資深劇場演員朱宏章、小事製作等近40位表演藝術工作者，以及新生代金曲樂團告五人參與演出，知名遊戲直播主統神張嘉航扮演劇中「天神」角色實況開播，未演先轟動，網友討論非常熱烈。

劇情從網路霸凌事件出發，關照社群世代的現象，探討網路和真實世界的真假。非典型的舞台設計，以燈光線條勾勒建築空間，將藝文廣場幻化成神秘小鎮，直播公寓、傳送門、神祕宗教區等場景，在超現實色塊營造下呈現虛實交錯的氛圍。

觀眾透過演出平台自行選擇觀看的視角，自由選擇切換二維直播、三維現場及四維虛擬世界，從二維直播觀看關鍵人物各執一詞，對照三維現實世界的反差，以虛擬分身進入四維世界共同參與。在三段輪迴反覆的章節中抽絲剝繭，拼湊出文本的全貌，過程中還可透過即時留言和隨機投票決定劇情走向。

兩廳院表示，相較於傳統劇場的表演藝術製作，在科技應用、劇場創作與劇場使用方式上都有創新性的突破。在製作期中，疫情更加速跨領域產業結合，也帶來更多應用的可能與討論，未來更歡迎藝術家及表演藝術團隊有更多的創作與應用，攜手開創數位時代的劇場未來。

《神不在的小鎮》​演出錄影將於11月1日晚間7點30至11月30日提供線上免費觀賞。