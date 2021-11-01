美國再贈台灣150萬劑莫德納　11/1抵達桃機　總統府：如同及時雨　展現兩國「真朋友」情誼

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）美國在台協會（AIT）昨晚(10/31)在臉書表示，美國政府再捐贈的150萬劑莫德納疫苗，今（1）日抵達台灣；這批疫苗由駐美代表蕭美琴親自到場簽收並送機，她也感謝美國政府協助台灣對抗疫情的堅定承諾。

一名美國高級官員告訴路透社，美國將再贈送台灣150萬劑莫德納COVID-19疫苗，週日從肯塔基州的路易維爾（Louisville）起飛，由中華航空載運。

美國6月時曾贈送250萬劑莫德納疫苗給台灣，加上這批150萬劑，總數將達400萬劑。

對此，AIT在臉書證實，我們很高興能夠在6月份捐贈250萬劑疫苗後，再增加捐贈劑量。這些疫苗的捐贈展現了我們對台灣的承諾，台灣是個具有活力的民主社會、我們重視的夥伴及可信任的朋友。

總統府發言人張惇涵表示，誠摯感謝美國政府再度以具體行動馳援台灣，這不僅展現台美之間的「真朋友」情誼，更再次印證美國政府支持台灣的「堅若磐石」。

今年6月，當台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，美國政府以迅速行動捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗、如同及時雨，大力協助台灣度過艱困挑戰，讓台灣人民深受感動。

當台灣正衝刺第2劑疫苗涵蓋率之際，美國政府再次伸出援手，對提升台灣整體社會保護力，勢必有大幅幫助。

張惇涵指出，駐美代表蕭美琴已代表政府接收這批疫苗，航班已順利起運，預計11月1日運抵台灣。府方深信，台美民主夥伴攜手合作，能夠共同克服疫情挑戰；台灣也會在堅實的友好基礎上，持續與美國深化合作，持續深化全方位夥伴關係。