【快訊】日本眾院大選•執政黨確定可單獨取得過半席次　晚間東京電車驚傳男子揮刀縱火•至少10人受傷

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)日本今天(10/31) 舉行眾議院大選投開票,總席次465席,當地時間晚間8時(台灣19時) 開始開票,到晚間11時30分,日媒最新報導,執政黨自由民主黨確定可單獨取得超過半數議席(開票速報如最下方影片) 。

眾院晚間開票的同時,東京傳出一名男子在京王八王子開往新宿的特快列車上揮刀刺傷多名乘客之後縱火,至少造成10人受傷,其中一名男性遭犯嫌刺傷,目前昏迷重傷。由於現場情況不明,傷者數字可能仍會變動。

美聯社引述日本放送協會(NHK)報導,這起事件至少造成10人受傷,其中一名60多歲男性遭犯嫌以刀刺傷,目前昏迷重傷。警視廳以殺人未遂嫌疑當場逮捕了一名男子(24歲),正在調查詳細情況。目前還不清楚他的作案動機。

共同社稱該男子身穿角色扮演的服裝。電車被按下緊急停車按鈕,在國領站停車。警視廳也查獲刀具。火災可能發生在車廂的座位,約30分鐘後基本被熄滅,車上充滿了類似汽油的氣味和煙霧。辦案相關人員稱,被捕的男子可能向第六節車廂的座位和地板潑灑了類似油的液體並點燃。

一名目擊的男性乘客稱,電車到達國領站後,由於車門沒能立即打開,乘客們紛紛從車窗逃到車外。該男性稱:他曾聽到「砰」的一聲,車廂後方隨即出現煙霧和火焰,乘客陷入慌亂。

據東京消防廳稱,該車站附近聚集了40多輛消防車和水泵車等前往救援。

由於現場狀況未明,讀賣新聞報導傷者可能至少有15人。

根據乘客在推特上分享的影像,可以看到不少乘客在車廂內奔跑,遠處另一節車廂內冒出雄雄火焰及陣陣黑煙。

東京都警視廳表示,當地時間今晚8時左右(台灣19:00左右),正在東京都調布市國領站附近行駛中的京王線列車,一名男子在車廂內揮刀。

京王電鐵公司表示,列車目前暫停在國領站,雖然已疏散部分乘客,但目前還不清楚傷者及詳細狀況。

京王電鐵公司表示,這輛電車事發時正開往新宿,屬特急電車,他們接獲車掌通報「車內有持刀男子」。特急電車本來不停靠國領站,隨即緊急停車靠站,讓車上乘客下車疏散。

An apparent stabbing on a Keio Line train in Tokyo. NHK reports 6 people are injured, including a man who is in critical condition. pic.twitter.com/FILazSZ7P5