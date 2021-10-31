福華美食家通行證 住遍全臺23折最優惠

一年僅此一檔，觀光年度盛事，2021 ITF台北國際旅展11 月 5 日至 11 月 8 日將於南港展覽館熱鬧登場！為了服務更多無法到場的朋友，福華大飯店集團線上旅展10月27日將提前於台北福華線上商城開賣，並延長銷售至11月9日為止，今年台北福華獨家首推「福華美食家通行證」，讓您一證在手，台北福華知名中西餐廳吃透透，大大滿足老饕愛美食的心。年年熱銷「福華連鎖住宿券」只要23折，今年餐券也不遑多讓，全新推出年度新品「福華連鎖飯店全日餐飲優惠券」多樣超值好康盡在福華大飯店I區1108攤位等您來探索。

年度必買老饕必收，台北福華「福華美食家通行證」餐券單張只要1,099元，台北福華彩虹座、七賢吧、珍珠坊、江南春、蓬萊邨中西式餐廳可任選，整套購入更划算，五張一套只要4995元，平均一張不到1000元，最低61折起，無論是饕客最愛台式/滬式/粵式合菜、家族聚餐首選桌菜、鮮甜細嫩山珍/海鮮套餐，及深受消費者喜愛的自助美饌，皆可靈活安排專屬美食之旅，道道都讓您唇齒留香。福華此次全省大聯合，除年年詢問度爆表之「福華連鎖住宿券」， 只要2600元還附贈兩客早餐，讓您住好吃滿，今年推出眾人敲碗許久，旅展限定全新商品「福華連鎖飯店全日餐飲優惠券」，跟連鎖住宿券一樣，可任選台北福華、石門水庫福華、新竹福華、台中福華、溪頭福華、高雄福華、墾丁福華共七家分店各式珍饌，山珍海味饗不完，千萬別錯過！

旅展限定滿額贈好康優惠「福華連鎖飯店住宿券」買十張送一張，單筆消費滿5,000元，即贈「福華環保袋乙只」。好康不僅如此，刷福華富邦聯名卡滿8,000元，或刷富邦銀行信用卡滿12,000元，再贈送精美20吋行李箱一個，數量有限送完為止。輕鬆購足旅行所需，買好買滿最超值！每日現場舞台活動贈送驚喜小禮物，不定時加碼優惠，快來南港展覽館福華大飯店攤位一起共襄盛舉！