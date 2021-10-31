宜蘭綠舞線上旅展開跑 住房最低平均每人NT$2,147

年度最大國際旅展即將登場，宜蘭綠舞國際觀光飯店搶先推出線上旅展，集結住宿、餐飲、風呂以及園區優惠票券組合，祭出誠意滿點的優惠專案，最低下殺41折起！四人山景客房旅展優惠平均每人只要NT$2,147，線上旅展即日起至11月16日止搶先開賣！11月5日至8日於南港展覽館現場販售。另外，購買住宿券加贈指定日式體驗活動，線上及現場均有單筆滿額抽住宿券活動，最大獎為一睌價值NT$57,200的豪華湖畔Villa住宿券共4名！

住宿專案包含人氣熱賣商品「玥-山景客房-一泊二食」，含早餐及午晚餐二選一，旅展價僅需NT$7,188（原價NT$14,298），相當於49折！家庭旅遊、好友相聚則推薦「嵐-山景四人房-一泊一食」NT$8,588（原價NT$ 18,696，約46折），平均每人只要NT$2,147！此外，綠舞經典的和風設計獨棟Villa旅展首推「豪華湖畔Villa」，旅展優惠價NT$25,188（原價NT$61,396），相當於41折！旅展購買客房住宿券，贈送經典日式浴衣體驗與萌寵互動牧草體驗，Villa房型再加碼贈送和菓子或抹茶體驗活動！雙廳優惠也照例拿出滿滿誠意，主推CP值超高的「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券+風呂券套組」旅展優惠價只要NT$1,880（原價NT$3,356），相當於56折優惠！在日式和風庭園美景與冬季藥浴的風呂放鬆後，品嘗匠心獨具的料理，享受寧靜紓壓的療癒旅行！

若想單純安排一日遊行程，推薦線上旅展獨賣的綠舞日式園區一日券，雙人價只要NT$1,699（原價NT$2,546），內容豐富包含經典日式浴衣體驗、園區專案指定套餐2客+指定手繪DIY兌換券2張、萌寵牧草餵食體驗券2張！手刀買起來，這波優惠錯過不再！詳細資訊請洽綠舞線上旅展專區https://reurl.cc/0OdOD9或訂房專線03-960-3808轉6202/6203。