西班牙保障餐飲外送員勞權 Uber Eats規避法規新平台趁勢崛起

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）食物平台外送員權益為新興勞資議題，今年8月西班牙率先實施「騎士法」保障外送員勞權，外媒指出各家外送平台反應不一，至今仍難以全面落實法規。

法廣報導， 西班牙領先所有歐盟國家通過「騎士法」（Rider Law），並於今年8月12日生效，將「餐飲外送員」歸為正式員工，享有病假等員工福利，且平台不得肆意解僱。

外送平台紛紛抗議，表示該法將威脅西班牙7億歐元的餐飲外送產業，有些業者與工會談判，有的則嘗試鑽法律漏洞規避責任，甚至有業者索性退出市場。

英國的戶戶送（Deliveroo）在法案生效前夕，直接宣布收攤走人，相比之下深耕當地市場11年、同為英國公司的Just Eat則展現支持與合作態度。

至於外送龍頭Uber Eats則以轉包方式規避法規，該平台旗下的外送員受雇於Closer Logistics、Deelivers、Delorean等物流公司。然而工會並不買賬，指控該平台違法解雇員工，並堅稱「平台需有自己的員工」。

巴賽隆納的Glovo平台遭到最猛烈的砲火，因該平台宣布為線上超市或有簽約的公司雇用2000名外送員，將替一般餐廳送單的外送員視為自由工作者，不納入保障。

西班牙工會「工人委員會」（CCOO）的古提瑞茲（Carlos Gutierrez）譴責，平台以此切割與外送員的直接關係來規避法律。

與此同時，土耳其的Getir以及總部位於荷蘭阿姆斯特丹的Rocket則趁勢進入市場，兩家平台將於下月開始營運，並按照法規將所有外送員以公司員工視之，以此搶食7億歐元大餅。