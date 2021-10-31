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金音、金曲移師高雄 蔡英文：盼成流行音樂的出海口

蔡英文也呼籲民眾，以五倍券、藝Fun券支持藝文產業。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/10/31 17:05
總統蔡英文今（31）日出席高雄流行音樂中心開幕，盼該地成南台灣流行音樂出海口。（圖／中央社）  

總統蔡英文今（31）日出席高雄流行音樂中心開幕，盼該地成南台灣流行音樂出海口。（圖／中央社）  

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）歷時數十年，高雄流行音樂中心今（31）日喜迎開幕，除了11月將舉辦金音獎外，明（2022）年的金曲獎也落腳此地。總統蔡英文於開幕致詞表示，期盼「高流」成為「南台灣流行音樂的出海口」，並呼籲民眾以五倍券、藝Fun券支持藝文產業。

蔡英文致詞指出，去年啟用的「北流」與今年開幕的「高流」，讓臺灣的音樂展演邁向重要的里程碑。

蔡英文表示，台灣有非常豐沛的音樂創作能量，我們的民主自由是創作的沃土，一個好的表演舞台則是培育人才的養分。現在，擁有5,000人場館規模的「高流」，讓更多年輕的表演者可以在這裡站穩腳步，向國際舞台邁進。

台灣疫情趨緩，正是觀看表演的好時機，蔡英文也呼籲民眾，多使用五倍券或是藝Fun券，買票支持藝文產業。

蔡英文也期盼，未來「高流」成為南臺灣流行音樂的出海口，讓臺灣的音樂走向世界，每個人也都可以在這裡，「找到音樂的真愛」。

文化部長李永得也出席開幕式，他表示音樂既為文化力量也有高產值，可成為強大的護國產業，台灣在這方面還有相當大的努力空間。他相信「高流」可以陪伴所有音樂創作者及業者形成一股產業的力量，不僅振興台灣的國內產業，也向國際展現台灣的音樂能量。

李永得還表示，除了11月6日的金音獎在「高流」舉行，明年的金曲獎也將移師高雄。
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蔡英文
李永得
流行音樂

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