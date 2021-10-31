「小島大歌」再出「輯」 2022年登百老匯為海洋發聲

南島聲音採集計畫「小島大歌」最新單曲Liswar Zanset（我們的祖先）由台灣金曲獎最佳原住民語專輯獎得主、「漂流出口」主唱Putad... 南島聲音採集計畫「小島大歌」最新單曲Liswar Zanset（我們的祖先）由台灣金曲獎最佳原住民語專輯獎得主、「漂流出口」主唱Putad以及來自非洲模里西斯共和國的歌手Emlyn共同創作。（圖／「小島大歌」臉書）

（台灣英文新聞／ 文化組 綜合報導） 集結16國逾百位音樂家的南島聲音採集計畫「小島大歌」，於今（2021）年廣邀15名來自10個南島國家的音樂人再度出「輯」，明年更將於北美、歐洲展開巡迴演出，讓南島音樂響徹百老匯等知名國際舞台。

「小島大歌」今（31）日宣佈，第二張專輯將以「為海洋發聲」為題，最新製作的單曲Liswar Zanset（我們的祖先），由台灣金曲獎最佳原住民語專輯獎得主、「漂流出口」主唱Putad以及來自非洲模里西斯共和國的歌手Emlyn共同創作，以雙主唱形式呈現。

Emlyn藉由歌聲訴說先祖被迫為奴隸為自由奮鬥不懈的過往。守護阿美族海岸線傳統領域的Putad，也以台灣原住民土地被占領剝削的故事隔空回應。歌曲尾端由來自馬紹爾群島行動家 Selina Leem 以詩入詞，道出其國家正面臨氣候變遷及海平面上升的威脅，族人被迫流離失所。

隨著疫情趨緩，「小島大歌」也將於明年展開為期120天的36場北美、歐洲巡迴演出之旅，除了將南島音樂帶上紐約百老匯、洛杉磯華納大劇院等世界級舞台外，也將赴史丹佛、賓州、邁阿密戴德、麻省大學、達特茅斯學院等一級場館演出，並以駐校論壇、工作坊、紀錄片放映等與當地民眾深度交流。

此外，明年5月「小島大歌」也將於2022義大利文化首都開幕式演出，將台灣原住民及南島音樂推向國際文化市場。