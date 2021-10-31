「全球健康福祉論壇」英文致詞　賴清德：臺灣願以具體行動與各國攜手合作抗疫

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合報導）疫情引發全球公衛危機，台灣因抗疫工作成功屢獲關注；在今（31）日的「2021臺灣全球健康福祉論壇」上，副總統賴清德表示，台灣政府願意以更多具體的行動與各國攜手合作，分享經驗、貢獻心力，為世界承擔更多責任，降低疫情給全球發展帶來的負面衝擊，協助落實永續發展的目標。

在這場全球論壇上，賴清德以英文發表致詞，他表示，論壇今年已邁入第17年，已經成為全球醫療衛生領域的重要年度活動，而疫情爆發以來，全世界已有2億4千萬人感染，將近500萬人喪失寶貴生命，疫情不僅引發全球公衛危機，也造成永續發展的危機。

根據今年6月公布的「永續發展目標」(Sustainable Development Goals，SDGs)報告指出，因為疫情影響，聯合國2020年全球SDG指數的平均分數，首次低於上一年度。其中，因為疫情造成全球貧窮率及失業率上升，是2020年SDG指數下跌的最主要原因，全球約有1.2億人因疫情被迫重回極端貧窮的狀態。

「疫情除了使全球SDGs進展倒退，也擴大富國及窮國實現永續發展目標能力的差距，但只有擁有有效社會保護系統和全民健康體制的國家，才有能力應對類似COVID-19疫情這類的危機。」

談及臺灣因應疫情的作為，賴清德提到，臺灣因為有2003年SARS的經驗，因此在COVID-19疫情來臨時，得以用「超前部署、快速回應、謹慎行動、公開透明」等四大原則，搭配臺灣的民主治理與智慧防疫，迅速整合政府及民間資源，運用大數據分析等數位科技進行智慧防疫，加上人民積極配合政府防疫措施，才能有效抗疫，但政府迄今仍然不敢掉以輕心。

賴清德表示，面對疫情變化，政府持續採取非醫藥介入措施、提高疫苗覆蓋率、積極展開疫苗、藥物及試劑研發等作為，來控制臺灣的疫情。

賴清德指出，目前臺灣已有國產疫苗獲得緊急使用授權；由衛福部中醫藥研究所研發的「清冠一號」抗疫中藥的療效也取得良好成果，目前已外銷美、加、英、法、俄羅斯、歐洲等近40個國家，協助國際抗疫。其次，為避免因為民眾害怕疫情傳染，導致其他疾病也不敢就醫，今年5月起，台灣還擴大開設視訊門診，將遠距醫療納入全民健保給付，希望透過零接觸診療，降低感染及群聚風險。另外，衛生機關也透過衛教宣導、通訊心理諮商及診察治療，在確保防疫安全的同時，協助民眾紓解壓力。

賴清德也說明，由為了避免產業與勞工因為疫情而使生活陷入困境，政府這兩年來已推出四波紓困方案，從「發現金、助貸款、減負擔」3個面向協助企業與勞工，希望將疫情對國人及企業的影響降至最低。

面對全球其它國家永續發展倒退的危機，賴清德強調臺灣作為國際社會良善的力量，願意以更多具體的行動與各國通力合作，協助世界改善公共衛生、推動基礎建設、消除貧窮，將疫情對世界永續發展的影響降到最低。