G20峰會落幕 經濟有進展、其他議題停滯

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）2021年的二十國集團(G20)羅馬峰會將於今(31)日落幕，會議中已就川普時期實施的關稅、對企業共同課徵新稅，新冠肺炎疫苗分配以及氣候變遷排碳目標達成部分共識，作為貢獻全球80%GDP的20個重要經濟體，他們共同的決議都將影響全球經濟發展。

首先，2018年川普以「危害國家安全」為由對歐洲鋼鐵與鋁材開徵額外關稅，引發歐盟報復性制裁美國製的摩托車、波本威士忌、牛仔褲、花生醬等產品，本次雙方就細節進行了討論，作為美國移除部分關稅的條件，歐盟承諾輸入美國的鋼鐵必須完全是在歐盟內生產，並取消對美國產品的報復性關稅。

川普當初實施這個關稅，是為了重振美國煉鋼產業的雄風，然而，根據美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics)統計，收效甚微，產業就業人數雖然有少量提升，卻衝擊了歐盟鋼材生產商與美國公司獲取鋼鐵的成本，並嚴重影響與歐洲盟邦的關係，新協議的達成，將是拜登修復與歐盟關係的第一步。

除此之外，之前各國密切關注的對跨國企業最低課稅額也有了新進展。

為避免企業在賺取巨額收入的同時利用避稅天堂逃避繳稅的責任，各大經濟體已同意設定最低15%課稅額，雖然低於美國一開始所呼籲的20%，拜登仍在推特上推文表示，這是重塑全球經濟體系及兌現對人民責任的重大外交勝利。

經濟合作及發展組織(OECD)秘書長科爾曼(Mathias Cormann)則指出，最低企業稅額能幫助達成租稅公平，並在經濟全球化、數位化的未來消除企業為了逃稅而調整公司業務的動機。

然而，儘管在貿易談判與課稅議題上取得重大進展，面對即將到來的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)，由於G20組成國經濟發展狀況不一，各國仍難以站在同一陣線上，因此大批年輕人聚集在G20位於羅馬的會場外抗議，要求各國領導人正視問題。

氣候大罷課的青年氣候活動家Simone Ficicchia接受〈法新社〉採訪時強調，科學早已證實唯有即刻行動才可以弭平氣候危機，G20領導人應聆聽人民的聲音，不要再玩文字遊戲。