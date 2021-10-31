【美國歐盟握手言和】 限量歐盟鋼鋁免稅入美 歐盟撤報復制裁

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）美國和歐洲聯盟（EU）於美東時間30日就解除對歐盟進口鋼鋁課徵懲罰性關稅達成協議，雙方各退一步為三年來的貿易爭端解套，美國將「允許限量的歐盟鋼鋁免關稅進口美國」，歐盟則撤銷原定於12月1日對美國知名公司產品的報復措施。

美國前總統川普（Donald trump)於 2018年6月針對歐盟在內的數個經濟體進口的鋼、鋁分別祭出25%和10%關稅。歐盟則以對來自美國的菸草、玉米、米和柳橙汁、哈雷機車、牛仔褲和波本威士忌課徵關稅作為回擊。如今雙方達成協議，因鋼鋁關稅引發的雙邊貿易關係緊張，也就此緩和。

國家安全顧問蘇利文表示， 本次協議不僅消除雙邊關係中最大的刺激因素之一，實際上也將其轉變為雙方在兩個核心挑戰上的共同進步，即氣候變遷以及中國不公平競爭帶來的經濟威脅。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）宣布協議內容將維持232關稅案，但「允許限量的歐盟鋼鋁免關稅進口美國」作為解套。

她指出將與歐盟共同努力，利用貿易工具打擊全球鋼鐵和鋁的過剩產能，重要是中國產能過剩，解決碳強度問題，並稱此為應對氣候變遷的鬥爭中「樹立了一個巨大的里程碑」。

雷蒙多也讚許本次談判「非常成功」，認為雙方就共同挑戰達成共識，並找出符合共同利益的妥協辦法。她表示，今天達成的這份協議創造了一個架構，未來美歐談判時，可藉此把碳濃度列入考量，「意味美國與歐盟都能生產比中國更『潔淨』的鋼鋁」。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在推特表示，「我們同意和美國中止鋼鋁貿易爭端，就全球永續鋼鋁協議（Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminum）展開合作。」