台灣訪團立陶宛成果豐　中國外交部再威脅「勿作出不可逆錯誤決定」

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合報導）台灣外交經貿訪團歐洲行成果豐碩、獲得立陶宛、捷克等國高調歡迎與支持，歐盟高階官員更聯名痛斥中國對歐盟會員國的政治施壓，此舉再令中國外交部不滿，周六（30日）公開警告立陶宛勿與台灣互設代表處，「不要作出不可挽回的錯誤決定」。

台灣中東歐經貿訪察團，29日在立陶宛畫下句點，率團的國發會主委龔明鑫28日接受了立陶宛新聞網15min、立陶宛新聞網delfi.lt與立陶宛國家廣播電視台LRT等三家外媒訪問；龔明鑫表示，台歐合作將會扮演未來台灣產業佈局的戰略角色，立陶宛將會成為台灣強化和歐洲的關係的連結。

龔明鑫在訪問中表示，台灣與立陶宛的合作有四大面向：第一為技術和供應鏈的合作，第二是投資合作，第三是貿易及採購的合作，第四為融資合作。另外，立陶宛記者針對台灣及立陶宛即將設立雙邊代表處的進度表達關心，龔主委表示，過去台灣沒有立陶宛代表處，比較難知道一些立陶宛的資訊，未來有雙邊代表處後，產業及經貿合作將會有更堅實的合作，此次代表團將是定錨雙方的產業方向。

面對台灣立陶宛合作深化，中國相當不滿。早在今年八月，就在台灣宣布將在立陶宛首都及最大城維爾紐斯（Vilnius）設立「台灣代表處」後，中國就要求立陶宛駐京大使離境，同時召回其駐立陶宛維爾紐斯的中國大使，作為外交抗議手段。今年稍早，立陶宛已表達計劃在台灣設立代表處，當時已引來中國不滿。

同一時間，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也表達挺台立場。面對中國不斷施壓，兩人28日聯名回函，正面回應立陶宛與台灣互設代表處一事。兩名高階歐盟官員覆函「福爾摩沙俱樂部（The Formosa Club）」25國共同主席及核心成員時指出，歐盟暨會員國有權與台灣進一步發展關係及合作，而 中國對歐盟會員國的威脅、政治施壓及強制措施無法讓人接受，相關行為必須予以反制 。兩人覆函中同時強調，歐盟內部展現團結、ㄧ致對外，是捍衛歐盟價值與共同利益的關鍵。

歐盟理事會主席及歐盟執委會主席同時表示，中國當局針對立陶宛與台灣開展關係的回應不合理、更不符比例，也不認為與台灣互設代表處有違反歐盟的「一中政策」。 兩位主席都強調，歐盟及其會員國有權與台灣進一步發展關係及合作，此符合歐盟及會員國的利益。

對於連日歐盟的挺台反應，在30日的記者會上，中國外交部發言人汪文斌說，堅決反對中國建交國與台灣當局進行官方往來，直接點名立陶宛，要求其「恪守同中國建交時所作的政治承諾」，「不要作出不可挽回的錯誤決定」。