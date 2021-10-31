11月1日起入境泰國免隔離　台灣終入列白名單

泰國曼谷（圖片翻攝至泰國觀光推廣網站） 泰國曼谷（圖片翻攝至泰國觀光推廣網站）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）泰國外交部30日晚間公布最新修正「旅客入境免隔離」國家地區名單，從46個國家和地區增加到63個，台灣也羅列在名單中，11月1日起完整接種新冠疫苗的台灣旅客入境泰國可免隔離。

為刺激經濟，泰國外交部10月21日公布首波46國和地區的入境免隔離名單，包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本和歐盟多數國家等共46個國家和地區，但裏面沒有台灣。周六泰國更新名單擴大至63個國家和地區後，台灣終於入列。

11月1日起，台灣旅客只要「完整接種」新冠疫苗，並於入境前後進行核酸檢測皆呈陰性即可免隔離。根據中央社報導，泰國政府目前承認的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Mordena）、國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）、嬌生（John&Johnson）及俄羅斯衛星-V（Sputnik V）。

台灣外交部31日也對於泰國政府將台灣納入名單一事也做出回應，除了表示歡迎，並期盼與泰國持續就人員交流互訪與疫後復甦等共同關切的議題進行合作。

外交部解釋，在泰國第一波名單公布後，亞太司副司長周啟宇22日會晤泰國貿易經濟辦事處代理代表馬化欣（Sunh Arunrugstichai），說明台灣防疫及疫苗接種情形，並促請泰國政府再度考慮將台灣納入名單中，以共同推動恢復雙邊人員互訪與交流。台灣駐泰國代表處也同步積極洽請泰國政府相關單位，敦促對台灣採取開放措施，並成功在更新名單中將台灣納入。

外交部說明，泰國政府在上述免隔離入境實施前幾日，已將台灣納入新增低風險國家或地區名單中。

根據台灣外交部新聞稿，依照目前泰國政府的規畫，適用免隔離入境措施的旅客必須於登機前在上述名單的國家或地區停留滿21天，而且已完整接種疫苗滿14天，並在抵達泰國前後進行核酸檢測，如果都呈現陰性，就可以在泰國境內自由活動。此外，入境旅客都要有保額5萬美元的醫療保險，並在出發前透過Thailand Pass網站遞交文件如疫苗證明和保險證明，以向泰國政府申請入境許可。

泰國政府入境免隔離措施的相關細節將公布在外交部領事事務局網頁中，請有意前往泰國商旅的國人參考。

根據泰國官方疫情中心數據，泰國10月30日當日新增確診近萬例為9,224例，死亡新增88例，確診累計190萬餘例，死亡累計19,158人。泰國總理巴育30日批准今年11月水燈節活動，發揚泰國傳統文化，但各方仍須嚴格執行相關防疫規定。