【X1級太陽閃焰萬聖節前夕爆發】GPS與通訊衛星恐受干擾、北歐北美「最美極光」周末望現身

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）根據美國國家航空暨太空總署（NASA）訊息，台灣時間周五（29日）發生最強「X級」的太陽閃焰，預料伴隨而來的噴射物質會抵達地球高層大氣，影響地磁並造成高頻無線電作用失靈，未來幾天包含通訊衛星、全球衛星定位系統（GPS）和供電系統，有可能受其影響出現短暫故障。

外電報導，這種噴發現象學術上稱為「日冕質量拋射 (coronal mass ejections, CME)，會對周遭太空天氣造成重大影響，噴射的物質也會一路來到地球，預計北美時間周六（台灣時間周日）抵達地球大氣外圍。

這回的活動屬X1級，數字代表強度，數字愈高強度倍增；上一回X級太陽閃焰發生在2017年9月。

NASA表示，此次伴隨而來的地磁風暴之大，強度來到G3級（G1最低G5最強），甚至在美國如賓州、愛荷華州同緯度等處就可以觀測到太陽表面上不尋常的光影變化，另一方面對於GPS及無線電預料有一定程度干擾，甚至為北極圈極光增壓，北美北歐幾個著名觀賞極光的景點，很有機會看到大範圍、壯觀的優美極光。

而適逢萬聖節到來，NASA推文也相當應景，說這場X1級閃焰的姿態很符合萬聖節的詭譎氛圍。

太陽閃焰影片（影像來源：NASA）：