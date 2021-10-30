【G20羅馬峰會】各國承認氣候變遷 卻未能設下嚴格新目標

二十國集團羅馬峰會（2021 G20 Rome summit）是20國集團第十六次高峰會，於2021年10月30日至3... 二十國集團羅馬峰會（2021 G20 Rome summit）是20國集團第十六次高峰會，於2021年10月30日至31日在義大利羅馬舉行。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）20國集團（G20）於週六（30日）舉行，氣候變遷成為重要議程，各國領袖都承認氣候變化為人類生存帶來的威脅，卻無法設下新目標來徹底控制全球暖化。

根據路透社，一份G20相關公報草案（draft communique）顯示，G20參與國家可能只會略微加強他們在氣候行動方面的承諾，而未能設定嚴格的新目標。會議當中，G20各國領袖對棄用煤炭、限制暖化的意見也不一致。

英國首相強生（Boris Johnson）今表示，要達成我們想要的氣候協議實在非常困難。

在會議開始前，強生已強調若全球在應對氣候變遷方面沒有取得進展，未來世代子孫將面臨飢餓、衝突和大規模移民風險。他更指出，全球領袖必須全力對抗氣候變遷，否則人類文明可能迅速崩塌，重蹈古羅馬帝國的覆轍。

31日將揭幕的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)，各國領袖充滿分歧，且世界上排碳量最大的國家——中國將不會有人出席，令人對COP26的結果難以樂觀，然而該峰會被視為應對氣溫上升威脅的關鍵，這也顯得氣候問題解決之路希望渺茫。

不只如此，路透社也指出，美國總統拜登本週未能說服其他民主黨成員一同支持 1.85 萬億美元的經濟和環境支出計劃，這讓他期望美國成為對抗全球變暖的最前線的希望破滅。

根據中央社，在G20舉辦後，20國領袖接著將轉往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席10月31日至11月12日舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26），屆時將有近200國與會。