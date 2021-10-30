美國政府監管機構指：國務院、國防部企圖隱蔽阿富汗相關文件

美國政府監管機構日前指出，美軍駐地阿富汗相關數據自2015年起就被國防部要求禁止公開發佈。（圖/路透社） 美國政府監管機構日前指出，美軍駐地阿富汗相關數據自2015年起就被國防部要求禁止公開發佈。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國政府監管機構日前指出，美國國務院與國防部正企圖隱藏阿富汗撤兵的相關文件和訊息，對此國務院發言人表示，出於對撤軍工作安全的擔憂，國務院已要求「暫時刪除」一些報告，而國防部目前無回應。

根據路透社，阿富汗重建特別監察長（SIGAR）約翰（John Sopko）指出，在塔利班佔領喀布爾後，美國國務院要求他暫停線上發布某些相關報告，以確保與美國有關的阿富汗人的安全，然而國務院卻沒有提出這些報告具體而言是對誰造成威脅。

此外，他也表示，國務院最近要求他對 SIGAR 網站上大量的內容進行編修，且有些要求相當奇怪，像是從報導中刪除阿富汗前總統甘尼(Ashraf Ghani)的名字。

約翰強調，美國國會已交派他調查美國支持的阿富汗政權以及美軍撤離當地的事情，而這些相關數據自2015年起就被國防部要求禁止公開發佈。

約翰質疑，大多數不被公開的資訊包括傷亡數據和部隊實力，而這些數據足以讓人判斷，駐阿富汗美軍部隊是真正的戰鬥部隊，還是一個脆弱的組織（house of cards）。

他認為，國務院與國防部正企圖隱藏美軍自阿富汗撤兵的相關文件和訊息，而不讓立法機構以及民眾了解阿富汗當時發生的事情。